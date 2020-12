TRASPORTO FERROVIARIO

BELLUNO Paesaggi da favola ma viaggi da incubo. La nevicata iniziata nelle prime ore di ieri, oltre a cancellare in anticipo diverse corse secondo il Piano neve di Trenitalia, è coincisa con forti ritardi e limitazioni di percorso per treni che hanno ugualmente circolato sui binari bellunesi: le criticità hanno colpito soprattutto lo snodo di Ponte nelle Alpi Polpet e l'incrocio di Longarone Zoldo, con problemi sia verso Calalzo sia verso Conegliano. Già domenica sera, sui canali informativi web di Trenitalia e Rfi, ma anche dell'associazione TreniBelluno, è comparsa la notizia che, per fare fronte all'allerta meteo diramata dalla Regione, 18 corse con partenza e/o arrivo in provincia ieri sarebbero state cancellate. Ai treni cancellati d'ufficio si sono aggiunti fin dal primo mattino quelli che hanno circolato accumulando ritardi andati da un minimo di una decina di minuti a un massimo che in serata ha sfiorato le 3 ore: si veda il regionale partito puntualmente da Belluno alle 9.30 ma arrivato a Calalzo due ore dopo anziché una, o, sempre sulla stessa tratta, quello delle 17.30 dal capoluogo arrivato a Calalzo alle 21 (155 minuti dopo). Un maxi ritardo maturato alle porte di Longarone, stazione nella quale ha avuto grosse difficoltà a entrare, probabilmente per problemi agli impianti di circolazione, pure il Calalzo Belluno che lì doveva incrociare, poco prima delle 10, il collega diretto in Cadore. Destino simile è toccato al precedente treno sceso da Calalzo e palesatosi nel capoluogo con tre quarti d'ora di ritardo. I disagi sulla linea cadorina si sono riverberati fino al pomeriggio, con il poco invidiabile record dei 97 minuti di attesa aggiuntiva per l'arrivo a Calalzo del treno partito da Belluno alle 13.30.

Quello di ieri è stato il secondo giorno difficile consecutivo per la Belluno Conegliano, che domenica mattina ha sofferto pesanti ritardi (133 minuti per il primo treno del giorno) e attivazione di corse taxi sostitutive a causa del guasto a un deviatoio. Dalle ferrovie spiegano che la circolazione della linea Calalzo-Padova è stata sospesa ieri dalle ore 12.50 tra Montebelluna e Feltre a causa presenza di piante tra Quero Vas e Alano Fener e che è stato attivato servizio sostitutivo.

Luca Anzanello

