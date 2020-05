PALAZZO MORONI

PADOVA Parchi trasformati in palestre a cielo aperto, stalli per la sosta potenziati a favore delle consegne a domicilio, plateatici ampliati nei locali del centro e un'imponente rete di volontari che si spendono per le persone più fragili. Non è la Città ideale dipinta da molti artisti nell'epoca del Rinascimento, ma la Padova di domani appena disegnata da Sergio Giordani e i suoi assessori. Da lunedì scorso, all'indomani del discorso con cui il premier Conte ha annunciato l'avvio della Fase 2, il sindaco e tutta la giunta si sono divisi i compiti e hanno definito un documento di 40 pagine intitolato Mappe verso una nuova normalità. Dalla prevenzione sanitaria alle opere pubbliche, dalla sostenibilità ambientale alla mobilità: quattordici capitoli tracciano la rotta verso cui Padova dovrà remare durante l'emergenza ma anche e soprattutto oltre l'emergenza.

LA SFIDA

«Siamo davanti a una sfida che poggia su tre pilastri: prudenza, buon senso e capacità di adattamento. Ancora oggi le incognite sono molte premette il sindaco - non conosciamo quale sarà il reale andamento del contagio, non possiamo sapere in che tempi interverranno nuove cure o un vaccino. Il nostro compito però è dare un contributo di visione a quelle che pensiamo possano essere le misure necessarie per proteggere la popolazione mantenendo buoni standard di benessere e qualità della vita. É uno sforzo di ripensamento collettivo immane che ha bisogno della collaborazione di tutti».

I TEMI

Ogni assessore ha portato il proprio contributo. La mobilità immaginata da Arturo Lorenzoni e i cantieri seguiti da Andrea Micalizzi, la nuova vita dei parchi curati da Chiara Gallani e il potenziamento del Sociale targato Marta Nalin. E poi Francesca Benciolini con la riorganizzazione del personale e l'attenzione ai quartieri, Andrea Colasio con il piano di riapertura museale, Antonio Bressa con le agevolazioni per gli esercenti, Cristina Piva con le politiche per l'istruzione e Diego Bonavina con la volontà di riaprire i campi sportivi almeno per gli allenamenti. Un lavoro collettivo definito dal sindaco «una prima traccia aperta al confronto e agli spunti di tutte le energie della città». Il messaggio conclusivo è un vero appello: «Padova ce la farà se lavoreremo tutti assieme a queste nuove sfide, senza polemiche e con collaborazione. Una cosa torno a chiedere a tutti i padovani: siate prudenti, seguite le regole, le misure igieniche, portate la mascherina. La fase 2 è la fase in cui ogni singolo cittadino coi suoi comportamenti fa la differenza».

IDEE & STRATEGIE

Nelle 40 pagine troviamo, nero su bianco, idee e strategie per la fase che scatterà domani. Una fase che «per forza di cose sarà caratterizzata da un radicale cambiamento dei nostri stili di vita e dalla riorganizzazione della città intera». Da qui la volontà di favorire gli esercenti aumentando i loro spazi esterni e agevolandoli nel pagamento dei tributi e nella consegna di cibo a domicilio, anche con delle modifiche da valutare per la Ztl. Grande attenzione ovviamente al Sociale, con una menzione per i volontari del progetto Per Padova noi ci siamo, e all'infanzia, con la consapevolezza che la fase 2 comporterà difficoltà organizzative per molte famiglie. La Padova di domani sarà, nelle idee della giunta Giordani, una città che si muoverà sempre più su due ruote e sul trasporto pubblico. Sarà una città che tornerà a respirare grazie ai propri polmoni verdi, spazi ideali per lo sport ma anche per gli eventi. Sarà una città diversa ma sarà, come si legge nel documento, «una città di nuovo viva e vissuta». Con una nuova normalità.

Gabriele Pipia

