TRASPORTI

VENEZIA Senza la liquidità promessa dal Governo il servizio pubblico locale difficilmente potrà essere migliore di quanto offerto ora. Questo perché, oltre ai problemi legati all'economia, c'è anche da considerare quello legato alle capienze massime. Ma Giovanni Seno, direttore generale di Avm/Actv, auspica un maggiore senso di responsabilità da parte dei cittadini.

«Questa mattina abbiamo avuto circa il 15% in più nell'orario di pendolari, sia automobilistico che navigazione. Ci sono alcuni problemini su cui già da domani (oggi per chi legge, ndr.) agiremo. Aggiungeremo una corsa del tram alle 6.09, un bis su 6 e 24h per la terraferma. Nella navigazione Non abbiamo registrato gravi problemi, ma abbiamo comunque deciso di rinforzare la linea 1 o 2/ nell'intervallo tra le 6.50 e le 7.20, mentre monitoriamo le isole».

Alla Giudecca in tanti hanno protestato perché sono rimasti bloccati a terra.

«Ci siamo concentrati inizialmente sui pendolari per garantire chi deve lavorare, ma abbiamo notato che l'afflusso di gente è maggiore e pare si sia recepito un liberi tutti. In questo momento le aziende di trasporto locali sono rimaste da sole, in tutta Italia, aspettiamo gli interventi del Governo».

Cioè?

«Non è pensabile lasciare sulle spalle delle aziende i costi che derivano dalla conciliazione tra diritto alla mobilità e salute. Gli aspetti sono comprensibili sul perché la gente si sia mossa, ma la situazione è grave a livello nazionale».

Senza aiuti, cosa ci possiamo aspettare?

«Se riusciamo a rispettare quello che è l'utilizzo corretto delle risorse a disposizione possiamo attendere con fiducia che il Governo prenda provvedimenti. Se invece bruciamo tutto il fieno in cascina in due o tre mesi per inseguire necessità legittime, allora non arriviamo a fine anno. O arriviamo a fine anno mangiando pian piano la pagnotta, o ci abbuffiamo e a fine anno non avremo i soldi per pagare il carburante. Siamo chiaramente spiaciuti per la situazione, ce ne scusiamo, stiamo esaminando le situazioni per alleviare i disagi, ma dobbiamo programmare bene fino a marzo del prossimo anno, quando è prevista la ripartenza del turismo».

Un problema economico, quindi.

«Non solo. C'è anche un aspetto di capienza. In condizioni normali tra le 7 e le 8 del mattino passavano 122 mezzi tra bus e tram sul ponte della Libertà, mentre sotto al ponte degli Scalzi un vaporetto al minuto. Nell'ipotesi che potessimo mettere tutte le forze, con le nuove norme dovrebbero passare 370 mezzi, che non ci stanno a piazzale Roma, mentre sotto al ponte dovrebbe passare un vaporetto ogni 15 secondi. Siamo oltre i limiti fisici. Si deve capire che finché ci sarà questa emergenza sanitaria non si tornerà mai al passato».

La situazione ha portato anche ad alcune aggressioni.

«La stigmatizzo. Come la foto che sta girando di Punta Sabbioni. Il problema non possiamo risolverlo noi, quei passeggeri sono stati tutti imbarcati, ma se la gente si accalca per montare è responsabilità individuale. Io non faccio ordine pubblico, ma trasporti».

È un appello all'utenza affinché si capisca il momento?

«C'è bisogno di senso di responsabilità da parte di tutti. Faccio un esempio: un tram di quattro carrozze stamattina aveva le prime tre vuote e la quarta piena: sono comportamenti inspiegabili su cui l'azienda non può fare nulla. Come il rispetto delle distanze a terra».

La novità del vaporetto a prenotazione com'è andata?

«Anche qui i passeggeri devono capire che i comportamenti devono esser corretti. Abbiamo ricevuto le prenotazioni, poi domenica sera abbiamo registrato tra il 50 e il 70% di disdette. Se gli utenti vogliono servizi pianificati e poi sono i primi che, una volta prenotato, si cancellano, allora contribuiscono a sprecare risorse. É bene che tutti lo sappiano. Serve correttezza».

Tomaso Borzomì

© RIPRODUZIONE RISERVATA

