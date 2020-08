TRASPORTI

VENEZIA Poco più di 15 giorni alla riapertura delle scuole, ma nonostante una trattativa serrata ancora manca la quadra tra Governo e Regioni su trasporti e misure anti Covid. Al confronto tra le parti guardano con una certa preoccupazione anche le aziende veneziane, Actv tra il capoluogo e la provincia, Atvo nel bacino del Veneto orientale. Al momento non ci sono certezze su come gli studenti dovranno viaggiare sui mezzi. L'unico dato di fatto è che col rientro in classe gli autobus torneranno a ricevere migliaia di giovani che si spostano per e dalle scuole nell'orario di punta mattutino e poi in quello del pranzo e del primo pomeriggio. Come fare per garantire la sicurezza a bordo contro il rischio contagio?

LE PREOCCUPAZIONI

Il timore è soprattutto sulla gestione dei carichi al mattino, quando tutti gli studenti, in massa, raggiungono il proprio istituto da ogni località. In Actv le bocche sono cucite, nessuno vuole rilasciare dichiarazioni, in attesa di vedere come si evolve la trattativa a Roma. Con l'inizio della scuola i mezzi in servizio aumenteranno dagli attuali 280 a 450 e torneranno le corse riservate. Il punto cruciale ruota tutto sulla capienza: le Regioni chiedono che sia mantenuta quella massima, con gli accorgimenti del caso, primo tra tutti l'obbligo d'indossare a bordo la mascherina. Il Comitato tecnico scientifico, a cui fa riferimento il Governo, vorrebbe invece che fosse dimezzata, al massimo portata all'80%, con la conseguenza che bisognerebbe mettere in strada più mezzi per garantire la copertura. Ieri si è levata la voce del governatore del Veneto Luca Zaia: «Non ritiro l'ordinanza sulla capienza da omologazione degli autobus, per noi l'80% è ancora poco - ha detto sostenendo che - studenti e pendolari sono una comunità epidemiologica visto che prendono lo stesso mezzo ogni mattina». «Se stabiliamo questo principio di contiguità, di non estraneità ha aggiunto possiamo tornare alla capienza da omologazione, né di più né di meno, con obbligo di mascherina. Mi sembra che il Governo sia ostaggio del Comitato tecnico scientifico, se non lo capisce lasceremo un sacco di persone a terra, e sono studenti e lavoratori. Non abbiamo autobus in magazzino che non vogliamo tirare fuori».

LA SOLUZIONE

L'uso di tutti i posti a disposizione non è visto solo come l'unica soluzione alle esigenze di trasporto, ma anche come la condizione senza la quale non può esserci sostenibilità economica per le aziende. E mentre a Roma si tratta, in vista di un probabile compromesso, a livello locale viaggia sottotraccia il dialogo con l'Ufficio scolastico (l'ex Provveditorato) per cercare un'eventuale alternativa che non faccia comunque arrivare spiazzati al 14 settembre. Un dialogo che non verte tanto sulle entrate differenziate al mattino, da molti sponsorizzate, quanto piuttosto sull'alternanza tra la didattica in presenza e quella da remoto. Ad esempio: il lunedì le classi quarte potrebbero andare in aula e gli studenti delle quinte fare lezione via computer, il martedì al contrario e così via per tutti gli iscritti: questo permetterebbe di dimezzare le persone da trasportare, alleggerendo i mezzi. Tutto da vedere in una partita delicatissima, ogni giorno che passa nel conto alla rovescia verso il suono della campanella. Per quanto riguarda Atvo «la preoccupazione maggiore è per gli scuolabus più piccoli, quelli gialli, usati per gli alunni delle primarie: non ci sono abbastanza mezzi per far fronte al servizio se la capienza dovesse essere dimezzata», spiega il presidente Fabio Turchetto. La riapertura delle scuole comporterà 40 corse in più al giorno, con i mezzi che contengono in media una ventina di studenti. «Dimezzare i posti significherebbe dover raddoppiare i km da percorrere continua Turchetto Di riflesso, diminuire molto il numero di persone da far salire a bordo potrebbe diventare un grande problema per i bambini, temo che nessuna azienda abbia abbastanza autobus a disposizione». Per il presidente di Atvo lo scaglionamento degli orari potrebbe anche essere una buona soluzione, ma precisa che «dovrebbe essere sufficiente indossare le mascherine, la sanificazione dei mezzi, compiuta sistematicamente da parte dell'azienda, e l'uso dei dispenser per l'igienizzazione delle mani. Certo, non si risolve il problema del virus, ma se si continua ad osservare queste disposizioni la situazione può rimanere sotto controllo». L'azienda di trasporti del Veneto orientale, inoltre, non intende aumentare gli abbonamenti. «Non vogliamo gravare sulle famiglie sottolinea Turchetto anche se, in caso di variazioni, la forbice diventa corta. Compiere più viaggi incide sul costo complessivo del servizio, in particolare sul personale e sul carburante». Atvo gestisce il servizio di trasporto scolastico con gli autobus gialli sul territorio di San Donà di Piave, Caorle, Fossalta di Portogruaro, Concordia, Fontanelle, Eraclea e Noventa.

Alvise Sperandio

Davide De Bortoli

