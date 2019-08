CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TRASPORTIVENEZIA Nuovi limiti al traffico acqueo non solo in Rio Novo, dove saranno introdotte le targhe alterne, ma anche negli altri canali intasati cronici della città: Rio di Noale, Canale di Cannaregio, ma pure il Canal Grande. É in arrivo una maxi ordinanza del Comune che punta a dare una risposta più organica alla piaga di un traffico che ammorba l'aria e mina le fondamenta della città. La bozza è arrivata, nei giorni scorsi, sui tavoli di Capitaneria di Porto, Provveditorato alle Opere pubbliche del Triveneto e Ispettorato di...