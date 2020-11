TRASPORTI

VENEZIA «La situazione dei trasporti nel Comune di Venezia rimane critica: il paradossale connubio tra limite della capienza al 50 per cento e riduzione delle corse di alcune linee sta generando gravi disagi ai residenti».

Lo afferma in un nota il Partito democratico, dopo che l'altro ieri Actv aveva annunciato tagli di corse, in linea con quanto previsto dagli ultimi decreti governativi.

«Ogni giorno arrivano segnalazioni da Venezia, Murano, Lido, Mestre, Chirignago, Favaro, Marghera: mezzi intasati e riempiti ben oltre la capienza, impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro o la propria abitazione negli orari di punta dei pendolari (fascia oraria dalle 7 alle 9 e dalle 17 alle 19) - afferma il Partito democratico - Mentre in alcuni Comuni vengono implementate le corse, per compensare la ridotta capienza, qui a Venezia vengono tagliate creando gravi disagi ai residenti. Come il vaporetto 2 (ogni 24 minuti anziché ogni 12) o, ancor più grave il motoscafo 3 che collega Murano a Venezia».

Il Pd produce alcuni esempi concreti di questa ultima settimana: autobus della linea 66 delle 7:00 (Chirignago Venezia - Via Trieste), della linea 7 ore 17.20 da Venezia a Fincantieri, della linea 7E da Venezia a Mirano delle 18:10, linea 6L delle 7, e poi ancora l'autobus 11 al Lido e diversi vaporetti della linea 1, «tutti ben oltre la capienza del 50 per cento con spesso sovraffollamenti estremi. E' necessario potenziare al più presto le fasce orarie in sovraccarico - prosegue la nota dei dem - in modo da garantire il 50 per cento di capienza anche negli orari di punta. Inoltre in merito alle corse serali l'anticipazione del servizio notturno alle 22,30 con la contestuale cancellazione di tutte le altre linee del settore automobilistico sta creando difficoltà ai lavoratori che devono rientrare, per le attività consentite dal vigente Dpcm - si conclude nel comunicato - ad esempio ristoranti con asporto, turnisti e altri»

Per questo il gruppo consiliare del Partito Democratico ha chiesto in Commissione comunale un confronto con Avm per discutere della situazione, «confronto che si auspica avverrà presto».

