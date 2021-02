TRASPORTI

VENEZIA «Il giudizio è più che positivo. Non ci sono stati grossi problemi. Si può sempre correggere qualcosa, ma l'impianto adottato in collaborazione con i privati ha funzionato e resterà lo stesso anche quando la didattica in presenza salirà al 75%». Alle critiche degli studenti sugli autobus pieni e l'assenza degli steward, Actv contrappone una lettura della giornata diametralmente opposta, esprimendo soddisfazione per come sono andate le cose alla ripresa del trasporto scolastico. «Il limite del 50% è stato rispettato dovunque spiegano dall'azienda e nei rientri ci sono state anche meno persone a bordo. Probabilmente al pomeriggio molte famiglie si sono organizzate in maniera autonoma».

In strada sono stati impiegati 160 autobus, con una capienza per ciascuno di una cinquantina di passeggeri, per 310 corse scolastiche. «Gli steward sono stati dislocati nei distretti scolastici di Bissuola e Gazzera e, in provincia, a Dolo, Mirano, Piove di Sacco e nei pressi del liceo Berto a Mogliano, col compito di controllare che non ci fossero assembramenti a terra e a bordo dei mezzi. Abbiamo ricevuto molti ringraziamenti per il lavoro svolto». Lo scaglionamento degli ingressi, e di conseguenze delle uscite, non ha creato grattacapi anche «perché era stato programmato minuziosamente sottolineano dall'azienda Una breve criticità si è avuta al mattino in via Pertini, a Bissuola, con l'incolonnamento di alcuni autobus che tuttavia si è risolto nel giro di pochi minuti. Complessivamente, grazie al confronto con i dirigenti scolastici, si è riusciti a prevedere le corse con una certa precisione. Certo, da correggere ci sarà sempre qualcosa, con modifiche degli orari e dei flussi, ma come primo giorno è andata bene». Actv ringrazia i privati, in campo con 100 mezzi, ciascuno con una capienza non superiore alla ventina di passeggeri, per altre 250 corse, effettuate tanto nella rete urbana che in quella extraurbana. «Hanno fatto bene la loro parte proseguono dall'azienda Si sa che sui pullman granturismo c'è il problema dell'assenza delle validatrici: all'utenza chiediamo di usare l'app per munirsi del titolo di viaggio e comunque rivolgiamo un appello alla responsabilità perché non si fruisca del servizio qualora se ne fosse sprovvisti». Resta da capire se stia cambiando l'approccio psicologico delle persone rispetto all'uso dei mezzi pubblici. «La frequentazione degli autobus non è certo quella precedente alla pandemia concludono da Actv ma non ci pare di constatare grosse resistenze o paure. Con questo impianto siamo pronti anche per la didattica al 75%, monitorando la situazione ogni giorno, pronti a spostare i mezzi a seconda delle esigenze che si manifestino».

Alvise Sperandio

