TRASPORTI

VENEZIA Duecentosessanta autobus e una quarantina di steward, affiancati dal gruppo dei controllori in servizio ordinario. Actv ha pronto il piano per il trasporto delle migliaia di studenti che da lunedì ritorneranno a prendere i mezzi, per andare e tornare da scuola: 600 corse scolastiche al giorno. Di fatto si riparte da quant'era stato preparato alla fine dell'anno scorso in vista dell'ipotizzata ripresa della didattica in presenza, seppure dimezzata, dal 7 gennaio, prima che il governatore Luca Zaia decidesse di rinviarla al 1. febbraio, confidando nel rientro dell'ondata d'urto della pandemia. Ora è giunto il momento di riprendere in mano le linee guida definite un mese fa, già concertate al tavolo tecnico con il prefetto a cui il governo aveva demandato la responsabilità di indicare alla Regione (e questa allo Stato, per i finanziamenti), una riorganizzazione del servizio che tenga insieme l'esigenza degli studenti di muoversi e il rispetto delle misure di sicurezza anti contagio, per cui la capienza dei mezzi è limitata al 50%.

I PUNTI DEL PIANO

Il piano si fonda su tre cardini: Actv aggiunge una ventina di autobus suoi; come già a fine estate scorsa, arrivano in supporto le aziende private che mettono 100 autobus; gli steward saranno dislocati nelle cittadelle scolastiche, di Bissuola e della Gazzera, ma anche nei punti nevralgici della mobilità cittadina, da piazzale Roma alla stazione ferroviaria, fino a piazzale Cialdini, per sorvegliare che non ci siano assembramenti dentro e fuori dai mezzi. Una prova di fuoco, da cui si attendono segnali importanti anche in vista dell'ipotizzato aumento della didattica in presenza al 75% - tre classi su quattro in presenza, a rotazione prevista tra un paio di settimane. Per predisporre il piano, a metà dicembre i presidi avevano chiesto agli studenti di rispondere personalmente, in forma anonima, a un questionario con otto domande utili a capire le esigenze e le richieste sulla fruizione del servizio di trasporto pubblico e a mappare gli spostamenti, sia di quanti si muovono in città, che di quanti provengono dalle località della prima cintura urbana o da altri comuni della provincia. Alla fine sono arrivate circa 13 mila risposte che l'azienda ha considerato per apportare modifiche, spostamenti o integrazioni e predisporre collegamenti migliori. Dunque ogni giorno sono 600 le corse scolastiche, che non sono corse riservate solo agli studenti, ma corse ordinarie lungo le linee ordinarie, per tutta l'utenza, anche con la possibilità di scendere. Al termine del servizio scolastico, una parte degli autobus impiegate per queste va a supportare le linee più impegnative (ad es. il 2 e il 4L, tra le più affollate in tempi normali), mentre altri rientrano in deposito a disposizione per necessità. L'aspetto critico del piano su cui si accendono i fari e su cui lunedì potrà già dare qualche indicazione, riguarda l'impatto sul traffico: anche se ci sono alcune diversificazioni degli orari d'ingresso, in generale però esclusa per problemi sullo svolgimento della didattica e perché con la conseguente positicipazione delle uscite i ragazzi non hanno mense o bar dove mangiare, i 260 mezzi dovranno muoversi tutti insieme: c'è da capire quanto l'impiego simultaneo di questa super flotta inciderà sul traffico cittadino che potrebbe risentire, in centro e nelle principali direttrici di spostamento, di un numero mai così alto di autobus in circolazione assieme.

VENETO ORIENTALE

Centosessanta corse per trasportare nelle scuole superiori del Sandonatese 6 mila studenti. In questo modo da lunedì Atvo affronterà il ritorno in aula per gli studenti delle scuole di secondo grado. Inevitabilmente il servizio sarà organizzato per tutto ciò che comporta la prevenzione al Covid-19. Per questo ci saranno 10 vigilantes (non armati) che saranno impiegati con altre dipendenti dell'Azienda di trasporto di Atvo con il compito di evitare assembramenti. In particolare saranno posizionati nelle autostazioni (San Donà, Portogruaro e Jesolo) ma anche nei punti di arrivo agli istituti di San Donà, Portogruaro e Jesolo. Alcune di queste figure di controllo saranno presenti anche a Caorle, Oderzo, Mestre e San Stino. L'Azienda ha già assicurato che la loro presenza sarà discrete e non invasiva e servirà per il rispetto delle regole. Ogni giorno tra le 6.30 e le 8 saranno allestite 160 corse, mentre ogni bus come da normativa, potrà avere un'occupazione pari al 50% della capienza, ovvero una media di 40 persone per ogni autobus tenendo conto della capienza che varia in base ai modelli di autobus utilizzati. «L'impegno dell'Azienda è massimo ribadisce il direttore di Atvo, Stefano Cherchier - parallelamente per evitare gli assembramenti ai punti vendita, invitiamo caldamente ad utilizzare i sistemi online per l'acquisto dei biglietti o per il rinnovo degli abbonamenti. Atvo sta mettendo in campo il massimo degli sforzi e continueremo così, perché il nostro impegno verso la collettività è sempre stato massimo: ma c'è la necessità di una collaborazione da parte di tutti. Aiutarsi significa riuscire a superare, assieme, questo momento, senza arrivare alle situazioni estreme della scorsa primavera».

Alvise Sperandio

Giuseppe Babbo

