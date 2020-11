TRASPORTI

VENEZIA Da oggi si cambia, per l'ennesima volta: bus e vaporetti avranno una capienza del 50 per cento. Che detta così sembra la storia del bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto, ma mai come oggi anche metà carico sembra eccessivo.

Dunque su un vaporetto potranno salire 101 passeggeri, sui motoscafi 73, sui motobattelli dai 114 ai 200 a seconda della serie di costruzione, sulle motonavi dai 594 ai 625 e sui ferry boat dai 237 dell'Ammiana ai 535 del Lido di Venezia. Gli autobus mediamente potranno accontentare 55 persone. «Tenendo conto che calcolo della portata massima è circa 4 persone in un metro quadrato è ovvio che qualsiasi mezzo sembra sempre sovraffollato» sostiene il presidente Actv Luca Scalabrin, che analizza la situazione da febbraio ad oggi.

L'AZIENDA

«Il problema c'è, è inutile negarlo - afferma - i trasporti non sono indenni dalle conseguenze della pandemia. Ma il disagio più grande è sulla programmazione, ancor più che sui dati di bilancio. Vengono continuamente cambiate le carte in tavola, quindi un giorno lavori per fare progetti, il giorno dopo questi vengono superati da una nuova disposizione. Faccio un esempio: abbiamo lavorato con i presidi, con l'ufficio regionale, con la città metropolitana per risolvere il problema del trasporto scolastico. C'eravamo riusciti, meglio degli altri anni e ora gli studenti delle superiori sono in didattica a distanza. Aggiungiamoci che c'è stato un crollo nell'acquisto degli abbonamenti annuali. Con queste premesse molti ragazzi non lo hanno rinnovato. E anche molti lavoratori in smart working. Restano i ragazzi delle medie. Che spesso vengono portati in auto, dove possibile, dai genitori, oppure vanno in bici. Come si fa a programmare? Ad oggi tutti i soldi che sono stati promessi per il trasporto pubblico locale non sono arrivati. Arriveranno, quando verranno fatti gli assestamenti di bilancio dei vari enti che devono erogarli, ma in cassa per ora non sono entrati. E i ritardi della pubblica amministrazione costano anche quelli, il problema c'era anche prima, ora è più evidente: parliamo di interessi che possono essere anche di 300 mila euro».

STESSI SERVIZI

Per il momento i servizi di trasporto pubblico rimarranno quelli dell'orario invernale. Non che quest'anno ci sia stato l'orario estivo, ma era stato potenziato al variare della domanda turistica, ora azzerata. La capienza sarà dimezzata, ma c'è molta meno gente che si muove. Assenti gli studenti (quelli di elementari e medie frequentano scuole vicine a casa), sport fermi, negozi chiusi dopo le 18 e coprifuoco dalle 22, sono molti meno i servizi che diventano essenziali, se si escludono i collegamenti con le isole e con l'ospedale.

«Per ora ci limiteremo a monitorare le esigenze delle corse in sofferenza - è la voce di Avm - che sono una ventina al giorno». «Ma è impossibile mettere più autobus e più vaporetti - prosegue Scalabrin - perché si creerebbe un intasamento in alcune ore. Senza contare che non necessariamente abbiamo sempre i mezzi per garantire il servizio. E neanche personale. Perché anche i dipendenti Actv non sono immuni dal virus, e tra quarantene, isolamenti fiduciari e contagiati anche la programmazione ne risente».

IL BILANCIO

Di cifre ne sono state ipotizzate tante, in questo periodo, si è parlato in più occasioni di buchi che andavano dai 140 ai 65 milioni. Quale è ad oggi la cifra esatta? «Ipotizziamo che i 39 milioni di deficit a fine anno possano ridursi di circa 8, tra manovra Zappalorto, (in cui il Comune rinuncia a una parte dell'aggio sui biglietti turistici, ndr) e ulteriori erogazioni statali - conclude Scalabrin - La situazione è monitorata ogni mese dal punto di vista finanziario, in ogni consiglio di amministrazione, ma quasi giornalmente dal punto di vista della programmazione». Si pone poi un altro problema: in caso di affollamento, come si risolverà se un passeggero pretende di salire a tutti i costi, con scene di aggressioni verbali (o fisiche) che ricordano il marzo scorso? Scalabrin chiarisce per l'ennesima volta che i dipendenti Actv non sono tenuti a fare ordine pubblico. E il segretario di Sgb Giampietro Antonini ha trasmesso ieri una lettera a Comune, Regione e Prefettura in cui puntualizza che la responsabilità del controllo del numero di persone non può essere in capo al personale, e che dovrebbero essere predisposti nei punti nevralgici in navigazione e nel settore automobilistico dei presìdi con personale abilitato (come avviene ora ad esempio in Piazzale Cialdini con il tram) a contingentare l'afflusso dei viaggiatori e impedire gli assembramenti, oppure prevedere che i tornelli degli imbarcaderi siano dotati di contapersone che raggiunto il numero previsto si blocchino.

Diverso il caso di Alilaguna. Le corse previste in orario sono ampiamente sufficienti per l'utenza, se si escludono alcune fasce orarie e alcune tratte. Come dal Lido a Murano e da Tessera a Fondamente Nove. «Si supplirà con barche più grandi - dice il presidente Fabio Sacco - che vuol dire il doppio del personale. Ad oggi ho 180 dipendenti su 220 in cassa integrazione, sfrutteremo come potremo tutti gli ammortizzatori sociali, ma non vedo prospettive per il futuro».

Raffaella Vittadello

