VENEZIA Da 680 a 760 corse giornaliere con una cinquantina di autobus in più. Actv ha pronto il piano per il rientro in classe degli studenti delle scuole superiori, previsto per il prossimo 7 gennaio, col suono della campanella fissato per tutti alla stessa ora. Due gli assi portanti: il potenziamento delle corse aggiuntive e un dispiegamento massiccio di addetti alle fermate e a bordo degli autobus, una cinquantina, per regolare l'afflusso dei passeggeri. Il piano è stato concordato con il Comune, la Regione, l'Ufficio scolastico e l'Associazione dei genitori e lunedì sarà al vaglio del prefetto Zappalorto a cui spetta formalmente la responsabilità di redigerlo e sottoporlo al governo dal quale dovrebbero arrivare le risorse necessarie per attuarlo, quantificate in circa un milione di euro. Ma andiamo con ordine. Nei giorni scorsi l'assessore ai Trasporti e vice presidente della Regione Elisa De Berti ha chiesto che la Città metropolitana di Venezia e le sei provincie del Veneto redigessero le proprie linee guida in vista della ripresa delle lezioni in presenza, al termine delle vacanze natalizie.

Ripresa che dovrebbe avvenire, se non ci saranno novità nei prossimi giorni, al 75% del numero massimo degli studenti per istituto, con facoltà per le direzioni scolastiche di decidere se ammettere sempre alcune classe, lasciandone altre alla Dad (la didattica a distanza) oppure optare per una formula ad alternanza. C'è da ricordare che per quanto riguarda gli autobus del trasporto pubblico, a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid i mezzi possono oggi arrivare a una capienza massima del 50% delle persone trasportabili. Ecco perché, come primo pilastro, Actv ha deciso di rafforzare le corse aggiuntive, anche ricorrendo all'aiuto dei privati com'era già successo all'inizio dell'anno. Questi i numeri: se a settembre e ottobre, prima della recrudescenza della pandemia e l'attivazione della Dad per le superiori, ogni giorno erano 600 le corse aggiuntive per e dalle scuole effettuate con 160 autobus nell'ora di punta 100 corse in più dell'anno scorso più altre 80 con 40 mezzi dei vettori privati, da gennaio alla conferma delle 600 erogate da Actv, che metterà in campo altri dieci bus, si sommerà il raddoppio di quelle dei privati che con ben 85 mezzi saliranno a 160 ogni mattina per portare i ragazzi a scuola e ogni pomeriggio per riportarli a casa. Un incremento considerevole (con probabili ripercussioni sul traffico cittadino), che a sua volta potrebbe essere ulteriormente accresciuto se non dovesse passare la richiesta deroga di utilizzare i pullman gran turismo privati al 100% della capienza, visto che lì tutti i passeggeri possono restare seduti, il che comporterebbe un ulteriore incremento di questi mezzi. Su questo si vedrà.

Una parte dei 160 autobus che l'azienda di trasporto pubblico utilizza per le corse aggiuntive, finito il servizio scolastico viene immesso su quello urbano ordinario che ogni giorno vede transitare in città tra un massimo di 400 e un minimo di 300 mezzi, tra orari di punta e quelli di morbida, cui se ne aggiungono altri 100-150 sulle rete extraurbana per un parco totale giornaliero circolante di mezzo migliaio di autobus (le corse aggiuntive sono corse normali utilizzabili anche da passeggeri non studenti, per far fronte all'incremento della domanda in quella determinata fascia oraria). Il secondo caposaldo del piano è l'impiego di una cinquantina di addetti, tra mezzi e fermate, con priorità per quelli a più alta frequenza, a cui sarà affidato il compito di distribuire i passeggeri nel rispetto del dimezzamento della capienza e, nel caso dei granturismo, sprovvisti di macchinette validatrici, anche di controllare la correttezza del titolo di viaggio (ed essendo persone di buon senso, se necessario non si esimeranno da qualche richiamo nel caso in cui uno studente non dovesse, ad esempio, indossare come si deve la mascherina). Non sono, invece, previste variazioni nel settore della navigazione in centro storico per il quale vengono confermate in toto le corse aggiuntive che erano già entrate in vigore tre mesi fa all'inizio dell'anno scolastico.

