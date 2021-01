TRASPORTI

VENEZIA Con la ripresa, domani, della didattica in presenza al 50% degli studenti nelle scuole superiori, la campanella torna a suonare per poco meno di 17 mila ragazzi e l'attenzione si accende sull'efficienza e la tenuta del servizio di trasporto pubblico. In terraferma, con la capienza degli autobus dimezzata, per garantire il servizio Actv mette in campo 160 autobus e viene affiancata da alcune aziende private che ne forniscono altri 100. Questa super flotta effettuerà ogni giorno 610 corse scolastiche, che negli orari di punta, di partenza e rientro, si affiancheranno alle linee ordinarie, aumentandone la frequenza di passaggio. A Venezia, invece, saranno 150 le corse in più previste con il rafforzamento di 11 linee. Il piano è scaturito all'esito dal tavolo di confronto coordinato dal prefetto Vittorio Zappalorto, con la partecipazione della Regione, del Comune di Venezia e della Città Metropolitana, dell'Ufficio scolastico regionale e provinciale, dei dirigenti scolastici e dei responsabili dell'azienda di trasporto. Il lavoro ha tenuto conto anche delle indicazioni emerse dai quasi 13 mila questionari che gli studenti, personalmente e in forma anonima, hanno compilato sull'uso dei mezzi pubblici e le loro esigenze di spostamento.

PUBBLICO E PRIVATO

Sugli autobus, tanto pubblici, quanto privati in appoggio, può salire a bordo la metà delle persone rispetto alla capienza di omologazione: rispettivamente una cinquantina di passeggeri per quelli pubblici standard da 12 metri e una ventina per i granturismo privati. La spesa per la ripresa ammonta a oltre un milione al mese solo per quanto riguarda gli autobus in più rispetto a quanto speso per il servizio da e per gli istituti secondari superiori nel 2019. Actv effettuerà 310 corse scolastiche in aggiunta alle 50 già introdotte all'avvio della scuola, alla fine della scorsa estate, mentre i privati ne assicureranno altre 250. «Sono numerose le corse spiegano dall'azienda di trasporto pubblico programmate in modo da garantire la presenza di due autobus, uno dietro all'altro, proprio per consentire una corretta distribuzione a bordo». Obiettivo, quest'ultimo, per cui saranno impiegati quaranta steward che avranno «il compito di presidiare le fermate principali e informare gli studenti in uscita dalle scuole sulla corretta distribuzione sia in fase di attesa dei mezzi in partenza sia all'interno di essi». Per quanto riguarda, invece, il settore navigazione, «l'impegno da parte del gruppo Avm prevede l'attivazione di 150 corse aggiuntive rispetto all'attuale orario», che interessano 11 linee: la 1, 2, 2/, 3, 5.1, 5.2, 6, 10, 12, 14 e 15. «In linea con quanto richiesto dall'Amministrazione comunale e dal sindaco Luigi Brugnaro, Avm ha dedicato grande attenzione al riavvio delle scuole, curando le varie fasi della mobilità degli studenti sottolinea il direttore generale Giovanni Seno, ringraziando tutti i soggetti che hanno preso parte al tavolo prefettizio . Rivolgo un appello agli studenti e alle loro famiglie affinché collaborino con le istituzioni e le aziende per il buon esito di questo percorso comune». Il piano è stato elaborato tenendo conto degli scaglionamenti dell'orario di entrata in molte scuole decisi da molti dirigenti scolastici e dell'esigenze di rafforzare i collegamenti soprattutto con i distretti scolastici, Bissuola e Gazzera in città, Dolo e Mirano in provincia. Una prova del fuoco per il sistema di trasporto, utile per trarre indicazioni anche in vista dell'aumento, ipotizzato tra qualche settimana, della didattica in presenza al 75%, sempre con classi a rotazione.

Alvise Sperandio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA