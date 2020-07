TRASPORTI

VENEZIA Actv apre anche alle auto il collegamento che oggi in via sperimentale, collegherà gli Alberoni al Tronchetto. L'occasione per testare questa novità è la festa del Redentore che, per consentire l'allestimento del ponte votivo, come ogni anno porta la linea 17 a cambiare percorso. Chi deve arrivare al Lido in auto, solo in questi giorni, lo deve fare da Punta Sabbioni e non dal Tronchetto. In aggiunta a questo servizio di linea, l'azienda per la prima volta prova un percorso diverso: da Faro Rocchetta agli Alberoni al Tronchetto. Inizialmente le corse dovevano essere dedicate esclusivamente a cicli, motocicli e pedoni. Poi però si è deciso di dare la possibilità di imbarcarsi anche alle auto (esclusi furgoni e autoarticolati) fino ad un massimo di 25 vetture. La prenotazione, per le auto, è obbligatoria al numero 0412424.

La navigazione della nave traghetto Actv sarà, per la prima volta, lungo il canale Malamocco- Marghera. Il tempo di percorrenza previsto tra gli Alberoni e il Tronchetto (e viceversa) è di circa 75 minuti. Dal Tronchetto le corse per Alberoni Faro Rocchetta in partenza alle ore 9, 12, 15 e 18. Da Alberoni Faro Rocchetta corse previste alle 10.30, 13.30, 16.30 e 19.30. Ci potranno essere dei ritardi a seconda del traffico marittimo del canale.

CORSA ANTICIPATA

Venerdì al Tronchetto si sono vissuti alcuni momenti molto concitati tra gli automobilisti in coda che dovevano rientrare al Lido. L'ultima corsa, con la tratta regolare, inizialmente doveva essere alle 17.30, prima della deviazione per Punta Sabbioni. Poi però, per le esigenze legate al ponte votivo, è stata anticipata alle 16.40. Alcuni che avevano letto l'avviso sono stati presi in contropiede. L'azienda ha comunicato la modifica ai passeggeri che avevano prenotato, ma chi era senza prenotazione è arrivato al Tronchetto convinto di imbarcarsi alle 17.30 e ha trovato l'amara sorpresa: piazzale deserto, proteste e rabbia. Ed è stato costretto a mettersi in marcia per Punta Sabbioni. Il cambiamento ha innescato proteste e segnalazioni degli utenti. La variazione di orario è stata comunicata - riferiscono da Actv - ci dispiace ma purtroppo la decisione è stata necessaria per le sopravvenute esigenze del ponte. Comunque è stata data comunicazione per tempo, non è stata una scelta dell'ultimo minuto. Lo abbiamo comunicato attraverso i nostri canali di comunicazione.

Lorenzo Mayer

© RIPRODUZIONE RISERVATA

