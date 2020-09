TRASPORTI

UDINE Complice la riapertura delle scuole, aumentano anche e nettamente oltre le aspettative, i passeggeri sui treni regionali. La società ferroviaria Trenitalia parla di un incremento del 25 per cento in Friuli Venezia Giulia grazie ai tanti studenti che hanno scelto di muoversi sui binari per raggiungere le loro scuole finalmente riaperte dopo mesi. Ma, comunque, a bordo si viaggia con numeri che rientrano nel tetto dell'80 per cento imposto da Roma.

L'aumento del 25% è stato rilevato già la scorsa settimana. Tenuto conto che l'incremento si basa su un dato di per sé ridotto (si viaggiava, prima della riapertura delle scuole, intorno al cinquanta per cento di copertura dei posti a bordo dei convogli regionali), il risultato è comunque ancora lontano (ma non più a distanze siderali, come durante il lockdown) dallo standard. Rispetto all'era pre-Covid-19, spiegano alla Direzione regionale di Trenitalia, «siamo intorno al 62 per cento circa» di viaggiatori sui treni del Friuli Venezia Giulia. Se, infatti, in una giornata media di febbraio, in numeri assoluti, sui convogli regionali salivano 25mila 600 passeggeri, mercoledì 16 settembre, giorno del debutto per molte scuole, la società ferroviaria ha contato «14.300 viaggiatori. Poi, chiaramente, i numeri si assesteranno», dicono. Sui treni che viaggiano sui binari Fvg, comunque, almeno per ora, non si è creato alcun problema di affollamento o di altro genere , fa sapere ancora la società del gruppo Fs.

La conferma arriva anche dai pendolari. «Per adesso diceva ieri sera Andrea Palese, dei comitati pendolari del Friuli Venezia Giulia sta andando tutto abbastanza bene. Mi risulta ci sia stato qualche problema sulla linea Sacile-Maniago, con degli studenti rimasti a piedi per un guasto. Ma in provincia di Udine mi sembra sia andato tutto bene. Non abbiamo ricevuto segnalazioni di guasti o disservizi». A dirla tutta, i pendolari non hanno avuto la percezione di un grande aumento: «Fortunatamente prosegue Palese non c'è stato affollamento. Un fattore che, piuttosto, potrebbe riguardare il trasporto pubblico locale su gomma. Anche l'amministrazione regionale mi sembra sia soddisfatta del debutto delle scuole. Inoltre, quello che per noi che viaggiamo ogni giorno conta di più, non si sono registrati ritardi».

Ma nel fine settimana il viaggio in treno potrebbe essere un po' ad ostacoli. Domani e domenica, infatti, Rete ferroviaria italiana sostituirà alcuni scambi nella stazione di Udine. Come fa sapere la società che gestisce le infrastrutture ferroviarie, «gli interventi sono funzionali a mantenere elevati gli standard di affidabilità della rete».

La scelta di fare i lavori nel weekend nasce dalla volontà di «minimizzare le ripercussioni» sui treni pendolari. Pere i cantieri, fa sapere Rfi, alcuni treni regionali sulle linee Triest eUdineVenezia e Trieste-Tarvisio via Palmanova e Udine «potranno essere deviati o cancellati e sostituiti con bus su parte del percorso». Da qui l'invito a verificare su tutti i canali ufficiali prima di mettersi in viaggio.

Camilla De Mori

