TREVISO Paesaggi da favola ma viaggi da incubo. La nevicata iniziata nelle prime ore di ieri, oltre a far cancellare in anticipo diverse corse fra la Marca e il Bellunese secondo il Piano neve di Trenitalia che aveva già rimodulato gli spostamenti, è coincisa con ritardi e limitazioni di percorso. Se in direzione della pianura, verso Venezia e Padova, i disagi sono stati limitati, lo stesso non è valso per i convogli che nella mattinata di lunedì hanno collegato la provincia di Treviso con i capoluoghi di Vicenza e Udine. Le maggiori criticità si sono registrate nel Coneglianese, nella tratta che porta verso Vittorio Veneto e Ponte nelle Alpi (Belluno), già vittima domenica mattina di un guasto importante. I più colpiti sono stati i treni regionali, alcuni dei quali sono stati cancellati da e per il Friuli Venezia Giulia, mentre alti hanno accumulato ritardi da 10 a 90 minuti. Tra Montebelluna e Feltre il traffico è stato interrotto per la chiusura della linea nel Bellunese.

I forti intoppi che hanno riguardato i treni bellunesi si sono riverberati anche su quelli in discesa verso la Sinistra Piave. La maggior parte non ha superato la mezz'ora, ma non sono mancate nemmeno parziali cancellazioni. Quello di ieri è stato il secondo giorno difficile consecutivo per la BellunoConegliano. Ieri mattina alla stazione di Treviso Centrale i treni regionali registravano fra 10 e 30 minuti di ritardo a causa dell'andatura imposta dal meteo avverso che ha imperversato fino alla tarda mattinata. Verso Padova e Mestre il traffico si è mantenuto per lo più scorrevole, ma i collegamenti con Udine e con Sacile sono stati messi a dura prova. Diverse le criticità monitorate dalla Polizia ferroviaria e da Trenitalia, con convogli cancellati e tutti gli altri costretti a patire attese che si sono protratte dalla mezz'ora fino a un'ora e mezza. Sulla linea Belluno-Padova attraverso Montebelluna un guasto e la caduta di alberi tra Quero e Alano hanno costretto a cancellare diversi treni anche nel pomeriggio, mentre altri convogli arrivavano e partivano solo da Montebelluna poiché il tratto bellunese è rimasto chiuso fino alla tarda sera con ritardi fino a 100 minuti.

