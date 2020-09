TRASPORTI

TREVISO La vera prova del fuoco per il trasporto pubblico è arrivata al secondo giorno di scuola. Nonostante la giornata di sole, molti studenti sono tornati a prendere autobus e corriere. La paura del mezzo pubblico, in relazione all'emergenza coronavirus, sembra già ridimensionata. Ci sono state delle difficoltà sulla distribuzione dei carichi tra i treni e i bus nella zona del campus di Lancenigo. Ma niente di ingestibile. Lo conferma il fatto che i mezzi hanno sempre continuato a circolare regolarmente. «A livello generale abbiamo registrato un flusso di passeggeri pari al triplo di quello del primo giorno fa i conti Giacomo Colladon, presidente di Mom e abbiamo retto bene. Ci sono state alcune piccole criticità sulle quali andremo subito a lavorare. Ma sul piano generale siamo già tornati ai livelli dell'anno scorso, garantendo il servizio con tutti i nostri mezzi, più una settantina di altri mezzi messi a disposizione delle società di autoservizi privati. Prima dell'inizio dell'anno scolastico non mancavano i timori. E adesso siamo soddisfatti».

I NUMERI

L'anno scorso si contavano poco più di 30mila abbonati. Ora si è a quota 27mila. Un numero che continua a salire. Ieri una delle criticità ha riguardato appunto il campus scolastico di Lancenigo. I ragazzi usciti dagli istituti non hanno atteso il treno delle 11.52, ma si sono subito riversati sugli autobus della linea tra Villorba e Treviso. E questo ha causato qualche difficoltà per il rispetto del limite di riempimento di bus e corriere fino all'80% dei posti a causa dell'emergenza Covid. «Valuteremo delle modifiche per cercare di evitare situazioni simili spiega Colladon fermo restando che non si possono avere treni ogni cinque minuti». Tra le linee osservate speciali c'è anche quella dell'extraurbano che collega Treviso e Padova. Il nodo principale emerge nel passaggio a Noale. Mom è sempre pronta a intervenire in tempo reale in caso di necessità. La società ha stretto rapporti diretti con i componenti degli consigli di istituto di Treviso. «In questo contesto rappresentano un valore aggiunto enorme», sottolinea il presidente della società del trasporto pubblico locale. Quest'ultimo lancia anche un appello contro i falsi allarmi. «Ci arrivano foto di autobus che sembrano pieni dice ma si tratta di mezzi grandi. In alcuni possono trovare posto oltre 80 passeggeri nel pieno rispetto del limite di riempimento. È importante che ci sia questa consapevolezza».

LE CONTROMISURE

Sul fronte delle mascherine non si registrano particolari problemi. I ragazzi che salgono a bordo dei mezzi continuano a indossarla quasi sempre in modo corretto. «Ieri sono stati richiamati tre o quattro ragazzi che non la stavano portando rivela il presidente di Mom e questo è bastato perché se la mettessero». Le indicazioni a riguardo sono nette. Se anche solo un passeggero si rifiuta di indossare la mascherina, l'autista è tenuto a fermare il mezzo e a farlo scendere. In caso di ulteriore rifiuto, scatta la chiamata alle forze dell'ordine. E a quel punto si potrà anche procedere con una denuncia per interruzione di pubblico servizio. L'attenzione resta massima in particolare nella zona di via Roma a Treviso, tra la stazione delle corriere e quella dei treni. Anche ieri c'erano in campo gli operatori di terra di Mom (una quarantina in tutta la provincia), accanto agli uomini della Protezione civile. Sempre con il supporto della polizia locale. La parola d'ordine è sensibilizzare. Tutte le persone senza mascherina sono state invitate a indossarla. «Continueremo a battere in modo incessante su questo tasto. Deve diventare un'abitudine conclude Colladon i nostri operatori di terra continueranno a gestire i flussi direttamente sul posto fino a quando la situazione non sarà normalizzata». La speranza è di poter continuare a contare anche sull'aiuto della Protezione civile.

