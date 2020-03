AIUTI ALLE FAMIGLIE

BELLUNO Vista la chiusura delle scuole, si moltiplicano i provvedimenti dei Comuni per alleggerire le rette di asili, mense e trasporti.

CALALZO DI CADORE

(gb) Un taglio alla retta dell'asilo viene data dal sindaco di Calalzo, Luca De Carlo: «La nostra priorità è sempre stata quella di andare incontro alle necessità delle famiglie: per questo, qualunque importo risulterà dal calcolo degli uffici comunali, l'intero ammontare delle rette dell'asilo comunale per le settimane di chiusura resterà interamente a carico del Comune». Un ulteriore segnale di vicinanza alle famiglie che a Calalzo possono contare, oltre che su una mensa biologica, anche su rette particolarmente vantaggiose: 62 euro al mese per i residenti, 75 per chi vive fuori comune; circa una quarantina i bambini attualmente iscritti alla scuola dell'infanzia Alessio De Bon di Calalzo. «Come Fratelli d'Italia, abbiamo chiesto segnali concreti da parte del Governo, ma abbiamo il dovere di dare il buon esempio a partire dai territori che amministriamo - sottolinea De Carlo -. Abbiamo presentato una serie di idee che vogliono sostenere le famiglie e l'economia. Siamo partiti, in alternativa alla costituzione del congedo parentale eccezionale, dalla richiesta di introduzione dei voucher baby sitter di 500 euro per famiglia con minori di 14 anni, per arrivare fino alla sospensione dei pagamenti delle rate in scadenza e alla rimodulazione di quelle successive. Servono poi ristori economici per gli enti e le scuole interessati dalla sospensione dell'attività; abbiamo infine proposto l'utilizzo dei voucher per sostituire i dipendenti in congedo parentale e chiesto di sospendere l'obbligo della causale per i contratti a tempo determinato e in somministrazione a termine».

SAN VITO DI CADORE

(gb) L'amministrazione comunale di San Vito di Cadore, in attesa di valutare gli eventuali provvedimenti messi in campo per attutire gli effetti sul mondo produttivo e le eventuali forme di ristoro per l'interruzione forzata dei servizi, dispone la sospensione del pagamento delle rette relative al mese di marzo 2020 per la frequenza del nido integrato e per il servizio di refezione scolastica della scuola materna Papa Luciani. Con questa nota pubblicata sulla prima pagina del sito istituzionale anche il comune di San Vito libera le famiglie dalla retta per il mese appena iniziato.

