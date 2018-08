CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TRASPORTIROVIGO La tratta ferroviaria Chioggia-Rovigo-Verona, gestita direttamente dalla Regione tramite la società Sistemi territoriali, da mesi è al centro di polemiche per ritardi, cancellazioni e altri problemi. Facciamo il punto con il suo amministratore, il polesano Gian Michele Gambato, a cominciare dalla chiusura di questo mese della tratta in direzione lagunare. «Dallo scorso 6 agosto al 3 settembre sarà inattiva la Rovigo-Chioggia per la chiusura dell'infrastruttura di Rfi, per attività manutentive annuali. Il tratto verso...