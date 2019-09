Trasporti, ricerca e industria La svolta verde vale 2mila posti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

FUTURO SOSTENIBILEVENEZIA Turismo incontrollato, espansione urbana senza pianificazione, inquinamento, traffico spesso bloccato, mezzi pubblici obsoleti e patrimonio edilizio spesso da riqualificare. Questa città, intesa come la grande Venezia è stata per decenni sinonimo di crescita insostenibile e ora ne sta pagando le conseguenze. Ci sono però degli spiragli di novità, che sono più di semplici idee, che si sono tradotte in norme e investimenti e altre invece più futuribili e incerte nella realizzazione. Il tentativo lo si sta facendo...