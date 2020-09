TRASPORTI

PORDENONE È ormai conto alla rovescia per l'inizio dell'anno scolastico. Un suono della prima campanella caratterizzato quest'anno da molti timori e preoccupazioni degli insegnanti e delle famiglie. E tra i diversi interrogativi che l'emergenza Covid lascia aperti vi è anche quello legato al trasporto scolastico. Per rispondere alle linee guida nazionali che prevedono una presenza a bordo dei bus di linea del trasporto pubblico locale pari all'80 per cento della capienza, Atap ha accelerato l'installazione sui mezzi della propria flotta del sistema conta-passeggeri proprio per cercare di gestire anche il controllo della capienza. Sui display esterni degli autobus si potrà infatti leggere il numero dei posti occupati e di quelli liberi. In questi giorni è atto la sperimentazione del sistema che la società pordenonese del Tpl ha deciso di installare proprio prima dell'avvio dell'anno scolastico accelerando sui tempi previsti inizialmente.

Ma nelle famiglie la preoccupazione è molta: si pensa alla possibilità che non tutti i ragazzi riescano a salire sui bus con il rischio di non raggiungere in tempo la scuola. Per questo non si esclude che - almeno per il primo periodo - saranno molti i papà e le mamme che accompagneranno in auto i propri figli anche negli istituti superiori della città. Inevitabile, dunque, attendersi un aumento del traffico nelle ore di punta. In particolare in quelle strade e in quelle zone dove sono ancora aperti i cantieri stradali. Con l'avvio delle lezioni potrebbero dunque crearsi intasamenti e incolonnamenti del traffico. Si pensi, per esempio, alla strettoia nel cantiere della bretella sud in via Udine. O alla situazione di viale Marconi, ancora più vicino ad alcune scuole superiori.

ACCORGIMENTI

L'Atap si sta organizzando per dare risposta a tutti i circa novemila studenti che utilizzano i mezzi di linea, sia urbana che extraurbana. Grazie alla tecnologia conta-passeggeri fornirà in tempo reale all'utenza il numero di posti disponibili sui propri autobus di linea. Il sistema per il controllo degli accessi rientra tra gli accorgimenti previsti dal nuovo contratto di servizio del trasporto pubblico regionale, sottoscritto tra la Regione e il consorzio Tpl Fvg, che raggruppa tutte le quattro società di trasporto pubblico del Fvg. Tuttavia Atap che aveva nove mesi di tempo per adeguare la flotta alla nuova tecnologia, ha scelto di anticipare la scadenza e di installare immediatamente sui circa 160 bus (27 urbani e 136 extraurbani) del proprio parco mezzi il sistema conta-passeggeri. Da qui l'evoluzione per venire incontro alle limitazioni imposte dall'emergenza sanitaria in corso, che prevedono di poter utilizzare i bus all'ottanta per cento della loro capienza. Così, si è studiato il modo per collegare i monitor esterni dei bus, che trasmetteranno in tempo reale all'utenza il numero di posti disponibili a bordo mezzo. Il dato verrà pubblicato sui display esterni in alternativa alla destinazione del mezzo, e ad ogni accesso saranno pure ricordate le norme di sicurezza previste per contrastare la diffusione del Covid-19, come l'uso della mascherina. La centrale operativa della società avrà la possibilità di monitorare i dati di capienza in tempo reale. Di fatto bypassando la necessità del controllo: anziché un conto da parte di una persona il conto è elettronico. La novità sarà pienamente operativa dopo una necessaria fase di sperimentazione. Cioè con l'avvio delle lezioni, almeno questo l'azienda aveva messo in preventivo.

d.l.

