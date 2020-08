IL VERTICE

TRIESTE Sarà un lunedì di fuoco, forse decisivo per la ripartenza della scuola in Friuli Venezia Giulia.

Alle 11, il presidente Massimiliano Fedriga si collegherà per partecipare alla Conferenza delle Regioni. Sul tavolo ci sarà il tema più caldo del momento, che riguarda la capienza massima relativa al trasporto scolastico. Il governo, sentito il comitato tecnico-scientifico, ha praticamente dimezzato il riempimento dei mezzi, mentre Fedriga (appoggiato da altri presidenti regionali) spinga affinché si torni alla capienza massima, «Altrimenti - ha ribadito il leader leghista - non saremmo in grado di garantire la ripartenza delle lezioni nella nostra regione. Ci mancano sia i mezzi che il personale».

La sensazione è che si vada verso una mediazione, e che alla fine la soluzione la si trovi portando la capienza massima degli scuolabus all'80 per cento. Una via di mezzo che la Regione accetterebbe come soluzione-ponte, in attesa di poter tornare a riempire tutti gli scuolabus. L'incontro tra i presidenti delle Regioni verterà solamente sul tema del trasporto scolastico e si annuncia non privo di scontri e scintille. Tra l'altro la linea sembra essere quella tracciata già in occasione della firma dell'ordinanza che ha introdotto l'obbligo di indossare la mascherina dalle 18 alle 6 del mattino: agli Enti locali nemmeno stavolta dovrebbe essere concessa la possibilità di derogare alla norma nazionale. Una sorta di prendere o lasciare, con i dettagli che si formeranno di pari passo con il dibattito della Conferenza delle Regioni.

IL DOCUMENTO

Oggi il presidente Fedriga dovrà firmare la nuova ordinanza regionale, che rimarrà in vigore per tutto il mese di settembre. Non ci saranno sostanziali novità rispetto al documento precedente, dal momento che le norme anti-contagio resteranno tutte intatte, comprese quelle relative all'uso delle mascherine. Un altro tema importante sarà quello legato alla presenza del pubblico nei palazzetti al chiuso. La Regione ha concesso la partecipazione degli spettatori alla partita di basket che si è giocata ieri sera a Trieste, ma si è trattato di una decisione una tantum.

La sensazione in questo caso è che a livello nazionale si arrivi presto ad una norma-quadro in grado di permettere il ritorno del pubblico anche negli spazi al chiuso. Il Friuli Venezia Giulia farà la sua parte e premerà affinché si trovi una soluzione anche a questo problema, dopo che la presenza degli spettatori è stata già regolamentata nello sport dilettantistico all'aperto.

M.A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA