Trasporti e centro storico, ognuno deve fare la propria parte. Anche gli alberghi

(Segue dalla prima) C'è di che preoccuparsi? Considerando come si stanno mettendo le cose, sì. Actv da lunedì rialzerà ancora l'offerta di corse sulla direttrice Mestre-Venezia, portando ad esempio da 6 a 9 all'ora quelle sulla linea 4L, ma amministratori e tecnici fanno sapere che lo sforzo è già massiccio e non ci sono ulteriori margini di crescita. Ai piani alti dell'azienda di trasporto veneziana si pensa peraltro, senza dirlo esplicitamente, che almeno in relazione alle nuove aperture il cerino resterà in mano a Trenitalia visto...