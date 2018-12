TRASPORTI DEL FUTURO BELLUNO Binario morto. Il treno delle Dolomiti è fermo.

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TRASPORTI DEL FUTUROBELLUNO Binario morto. Il treno delle Dolomiti è fermo. Bloccato da uno dei mali grandi del Bellunese: l'indecisionismo. Nessun progetto, certo. Ma al momento non c'è nessun approfondimento e nessuno studio di fattibilità. Il motivo? Perché il territorio bellunese non ha deciso dove vuole far passare la linea ferroviaria. La Regione proponeva due alternative per collegare Calalzo (dove oggi il treno si ferma) a Cortina: o per la Valle del Boite, passando per Valle, Vodo, Borca e San Vito; oppure per la Valle...