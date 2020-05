TRASPORTI

CAVALLINO-TREPORTI Le paure dei giorni scorsi si sono concretizzate ieri pomeriggio. Per la precisione alle 17.26, di fronte al terminal di Santa Maria Elisabetta al Lido. A quell'ora doveva partire il battello foraneo diretto a Punta Sabbioni ma il capitano si è rifiutato di partire, riscontrando il sovraffollamento del mezzo e chiedendo di rispettare le regole. In pratica chiedendo ai viaggiatori in eccedenza, tutti pendolari residenti tra Cavallino-Treporti e Jesolo, di scendere a terra.

Ed è stato in quel momento che iniziato il caos, con la successiva trattativa per riprendere la navigazione. Di fatto una situazione che ha ricordato quanto accaduto al Lido nei giorni scorsi a bordo di un autobus Actv troppo affollato: il conducente ha fermato il mezzo, per poi riprendere la corsa fino a destinazione agli Alberoni pur con qualche minuto di ritardo. A conti fatti la conferma di quanto delicata sia la questione legata ai trasporti pubblici e di come sia difficile garantire il distanziamento sociale a bordo dei vari mezzi. Anche perché ieri, la tensione a bordo del battello foraneo è stata notevole. L'inflessibilità del capitano si è scontrata con la rabbia dei viaggiatori, altrettanto decisi a non voler salire nella corsa successiva. Per questo a intervenire sono stati anche i carabinieri, chiamati per placare gli animi più accesi e convincere a scendere i viaggiatori in eccesso.

Il tutto tra lo sgomento generale e un numero di viaggiatori che avrebbe superato le cento unità e sarebbe arrivato a 113 passeggeri, come hanno riferito le persone a bordo. Cifra che se venisse confermata, avrebbe superato la capienza prevista dai battelli foranei che, in situazioni normali, trasportano circa 400 viaggiatori ma che, per effetto delle misure di contenimento del Covid-19, possono far viaggiare tra le 100 e le 105 persone in base al modello del mezzo. Così, dopo un tira e molla e una serie di trattative durate quaranta minuti, il battello è finalmente ripartito per Punta Sabbioni alle 18.06. A permettere la partenza la decisione di tre passeggeri che sono scesi volontariamente dal mezzo, di fatto sacrificandosi per tutti.

L'approdo a Punta Sabbioni è avvenuto alle 18.26 e anche in questo caso si è registrata una certa tensione, tanto che tra alcuni viaggiatori sono volate offese e minacce con il personale di bordo. Il tutto sotto gli occhi discreti di una pattuglia di carabinieri intervenuti appositamente al terminal. Per i pendolari l'ultima beffa della giornata si è consumata una volta raggiunto il piazzale con la constatazione che ad attenderli non c'era nessun autobus di linea. Secondo una prima ricostruzione, in tutta questa vicenda, a pesare ci sarebbero i numerosi viaggiatori imbarcati a Venezia ai quali si sono poi aggiunti i pendolari in attesa di salire al Lido. Una ressa che avrebbe impedito di garantire le condizioni minime di sicurezza e il distanziamento sociale. In ogni caso è stata durissima la reazione di Angelo Zanella, capogruppo della lista civica di opposizione Cavallino-Treporti, che da giorni chiede il potenziamento dei mezzi.

«Purtroppo attacca l'esponente di opposizione è accaduto quello che temevamo sarebbe accaduto. Da giorni ripetiamo che le tre corse aggiuntive alla mattina non sono sufficienti e che il problema si ripete anche in serata al momento dei rientri. Ora non ci sono più scuse vanno potenziati i mezzi negli orari di punta o partiranno segnalazioni agli organi preposti per verificare le responsabilità. Nei giorni scorsi il direttore generale di Avm -Actv, Giovanni Seno ha spiegato che una delle maggiori difficoltà è legato alla variabilità degli orari di punta giornaliera perché gli stessi viaggiatori stanno cercando di capire come organizzarsi, ribadendo che all'incremento dei passeggeri è seguito un incremento dei servizi. La stessa Azienda sta monitorando costantemente la situazione, assestandosi su 80 corse bis della navigazione.

