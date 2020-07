TRASPORTI

BELLUNO Studenti in corriera, studenti in autobus. Studenti sulle navette che, dalla stazione, portano tutti fino al proprio istituto. E, alle otto minuto più, minuto meno ecco il suono della campanella e l'inizio delle lezioni. Così non sarà più. Lo afferma, in metafora, Andrea Biasiotto, presidente di Dolomitibus: «Dobbiamo renderci conto che è avvenuto un disastro epocale, un terremoto, chi pensa che sia possibile, da subito, rientrare nella propria casa, è meglio che se lo scordi». Il che non significa che Dolomitibus non metterà anima e corpo per trovare la quadra: «Le decisioni si prendono, collaborando, intorno ad un tavolo è la premessa di Biasiotto ma dobbiamo toglierci le illusioni. Per esempio non sarà possibile, a settembre 2020, mettere su strada, alla stessa ora, il doppio degli autobus rispetto al 2019». Il presidente sottolinea come Dolomitibus, già da aprile, sia al lavoro per cercare soluzioni che vadano bene alla scuola.

I MUTAMENTI

Ma la normativa si è dimostrata cangiante. «Prima sembrava che un pullman potesse caricare solo metà utenti, adesso la capienza è totale. L'ordinanza di Zaia, infatti, permette il 100% di passeggeri, ovviamente con attenzione alla sanificazione. Per il momento ci atteniamo a quest'ultima disposizione». Biasiotto sa che i tempi sono stretti (settembre è domani), sa, peraltro, che è utopico pensare che, ad esempio dal Cadore o dall'Agordino, partano due corriere a distanza di mezz'ora per permettere a chi frequenta un liceo a Belluno di entrare a scuola con orari scaglionati. Tra l'altro Dolomitibus ha patito non poco il ferma tutto conseguente al lockdown per Covid 19: «Le soluzioni, come sempre, si trovano confrontandosi, tant'è che ci sarò anche io domani pomeriggio in Provincia, all'incontro con i dirigenti scolastici conclude Biasiotto, con un appunto certo è che si dovrà tenere conto della sostenibilità organizzativa ed economica di Dolomitibus».

LINEE RIATTIVATE

La perdita, a livello di abbonamenti e di biglietti, non si riduce certo a noccioline. Una buona notizia, però, intanto arriva: riprende il servizio di trasporto pubblico urbano a Belluno, Feltre e Auronzo. Soddisfatto il consigliere provinciale con delega ai trasporti e mobilità, Dario Scopel: «La Provincia ha dato l'ok a Dolomitibus per la ripartenza del servizio urbano». Entra dunque in vigore l'orario estivo che resterà attivo, presumibilmente, fino al 13 settembre. «Un altro passo in avanti afferma Scopel, precisando - la novità è collegabile alla nuova ordinanza regionale che consente alle aziende di trasporto di occupare la totalità della capienza dei mezzi, con uso di mascherine. Il sistema di trasporto pubblico locale rimane comunque in attesa di risorse straordinarie da parte dello Stato. Il lockdown prima e il crollo dei passeggeri, poi, hanno creato una situazione che non può essere risolta senza misure emergenziali». La speranza, espressa da Scopel, è che i cittadini tornino a utilizzare sempre di più i mezzi pubblici: «Questo sarà il vero punto base su cui costruire il ritorno alla normalità».

Daniela De Donà

