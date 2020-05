TRASPORTI

BELLUNO Ripartenza a step per il servizio di trasporto pubblico locale. Dal Comelico al Feltrino fino all'Agordino. Oggi riprendono parecchie corse della dolomitiBus. Il consigliere delegato di Palazzo piloni, Dario Scopel: «Proseguiamo poco alla volta, con un po' di pazienza torneremo alla normalità». Come previsto dalle misure anti-contagio della cosiddetta fase 2. «Negli ultimi giorni Dolomitibus ha riattivato alcune linee extraurbane, nella zona del Comelico - dice il consigliere provinciale delegato Dario Scopel (foto) -. E a partire da domani torneranno alcune corse anche nel Feltrino e in Agordino. Ma siamo solo all'inizio del percorso che ci riporterà alla normalità». Da domani, infatti, (oggi 7 maggio), saranno ripristinate alcune corse dell'autolinea 24 (Feltre-Seren del Grappa) e 26/27 (Feltre-Fonzaso-Arsiè-Lamon) che erano state sospese a seguito delle misure restrittive di contenimento del Covid-19. E anche il collegamento per la zona industriale di Agordo (oltre alla linea 5, Agordo-Gosaldo-Mis di Sagron), a servizio dei dipendenti di Luxottica. «Sto raccogliendo alcuni malumori da parte degli utenti, a cui chiedo un po' di pazienza - prosegue il consigliere Scopel -. La ripartenza non è semplice, dato che in questa fase è necessario contemperare sia le esigenze dei passeggeri sia i protocolli di sicurezza. Ringrazio Dolomitibus per gli sforzi messi in campo durante la fase 1 dell'emergenza e soprattutto per l'impegno e la professionalità con cui sta garantendo il servizio al territorio in queste settimane complesse. Serviranno step successivi, prima di poter riattivare tutte le linee. Ma torneremo alla normalità. Intanto siamo al lavoro anche per ripristinare i collegamenti con lo Zoldano». Riattivazione parziale del servizio di trasporto pubblico locale anche nella zona del Feltrino. La Provincia di Belluno ha dato oggi il v ia libera a Dolomitibus, dopo aver ricevuto una segnalazione da parte del sindaco di Comelico Superiore. Pertanto, da giovedì prossimo (oggi 7 maggio) saranno ripristinate alcune corse dell'autolinea 24 (Feltre-Seren del Grappa) e 26/27 (Feltre-Fonzaso-Arsiè-Lamon) che erano state sospese a seguito delle misure restrittive di contenimento del Covid-19. Ovviamente, le nuove) corse saranno garantite nel pieno rispetto delle misure anti-contagio previste. Il servizio resta comunque sospeso nei giorni festivi. Fe.Fa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA