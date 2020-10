TRASPORTI

BELLUNO Provincia e Dolomitibus, come già riferito ieri dall'amministratore delegato dell'azienda di trasporto Natalia Ranza, dialogano per cercare le soluzioni migliori per la scuola bellunese. La conferma arriva da Dario Scopel, consigliere provinciale delegato ai trasporti: «Abbiamo chiesto a Dolomitibus di verificare puntualmente con le scuole e i presidi le esigenze dei singoli Istituti alla luce del nuovo Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri. E non appena avremo i dati precisi, potremo costruire eventuali aggiustamenti nel servizio». Ed il programma dell'azienda bellunese di trasporto pubblico locale, riferisce la Provincia, è proprio questo. Essa infatti incontrerà i dirigenti scolastici e verificherà se rispetto a qualche settimana fa sono cambiate le necessità dei trasporti. «In particolare, verrà valutato se i presidi prosegue il consigliere Scopel - dovranno adeguarsi agli ingressi scaglionati, a partire dalle 9, come indicato nell'ultimo Dpcm». Un'eventualità che al momento lo stesso Scopel dice che non pare necessaria «in quanto l'ingresso ritardato dovrebbe essere previsto solo in casi eccezionali, richiesti da situazioni particolarmente critiche, e in ogni caso, così si legge in una nota ministeriale, previa comunicazione al Ministero dell'Istruzione da parte delle autorità regionali, locali o sanitarie delle situazioni critiche e di particolare rischio riferite agli specifici contesti territoriali». Ecco quindi giustificata la verifica con il mondo della scuola. Infatti il consigliere provinciale fa sapere: «Perché, per avere un quadro preciso, bisogna sentire tutte le scuole. Solo dopo questo passaggio potranno eventualmente essere ridefinite alcune corse e alcune parti del servizio di trasporto pubblico locale». Un confronto, quello fra Dolomitibus e scuole, «fortemente richiesto come Provincia - conclude il consigliere delegato - vogliamo capire se ci sono eventuali criticità. In più, il dialogo tra Dolomitibus e presidi ci consente anche di tarare meglio il servizio, laddove necessario. L'attenzione verso gli studenti è sempre altissima, come è massima l'attenzione dell'azienda per garantire il trasporto in sicurezza». Un confronto, quello con la scuola, che nei giorni scorsi è stato accolto di buon grado anche dall'amministratore delegato di Dolomitibus, Ranza.(G.S.)

