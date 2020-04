TRASPORTI

BELLUNO Forse, quando la scuola riprenderà, a suonare non ci sarà una sola campanella. Ma più di una. Una delle ipotesi che il presidente di Dolomitibus Andrea Biasiotto mette in campo per riuscire a garantire il servizio di trasporto scolastico è quello dell'orario scaglionato di avvio delle lezioni.

IL PRESIDENTE

«Ma a dire la verità l'emergenza Covid-19 impone un ripensamento generale di tutto il trasporto pubblico dice Biasiotto - quello che ha come meta le scuole, certo, ma anche quello diretto nelle fabbriche e le linee in generale, alcune delle quali sono molto utilizzate». Per pensare ad un piano che metta Dolomitibus nelle condizioni dii ripartire in sicurezza, l'idea è quella di un tavolo: «Proprio nei giorni scorsi ne ho parlato con il presidente della Provincia Roberto Padrin. Ora lo dovremo pensare e organizzare. Quel che è certo è che Dolomitibus in questa vicenda vuole essere parte attiva e interloquire con gli altri protagonisti». Ma prima ancora, Biasiotto fa un conto: «Se dobbiamo garantire il trasporto scolastico alle stesse condizioni di prima, cioè con l'inizio coincidente in tutte le scuole della provincia, e contemporaneamente garantire le distanze di sicurezza, allora è chiaro che servirebbero non il doppio, ma almeno il triplo dei mezzi che possediamo, perché su un pullman di 50 persone ne potranno salire 17. Sarà tutto da rivedere e sperare che questa situazione finisca il prima possibile». Ma triplicare i mezzi, è chiaro, è un impegno di spesa improponibile. Ecco quindi la proposta di scaglionare l'orario di avvio delle lezioni: «Ma quella del possibile ripensamento dell'orario scolastico è un'ipotesi che lancio io chiarisce Biasiotto - ne dovremo parlare con i protagonisti, cioè con il mondo della scuola stesso». Ma se così fosse, dopo la campanella delle 8, ve ne potrebbero essere una o più di una dopo 10 minuti; o magari anche prima.

I DISPOSITIVI DI SICUREZZA

Quel che è certo è che Dolomitibus sta già ragionando su alcune norme e dispositivi da far entrare a regime su tutti i mezzi: «Metteremo innanzitutto in sicurezza gli autisti, che nel loro posto di guida saranno protetti da un box. E si tratterà di un isolamento per garanzia reciproca: del lavoratore e degli utenti. Poi potremo prevedere l'utilizzo di un thermo-scanner che misuri la temperatura a chiunque sale e magari sia capace anche di verificare se l'utente indossa o meno la mascherina. Che sicuramente sarà obbligatoria». E nel frattempo Dolomitibus ha già acquistato macchinari per sanificare gli autobus. Un'operazione, pare di capire da quanto sta accadendo, che dovrà essere ripetuta continuamente. Biasiotto, pur scettico che alcune classi possano rientrare a scuola prima di giugno, dice: «Se, per esempio, dovessero ritornare a scuola solo le classi Quinte, noi saremo pronti ad offrire un servizio in garanzia di sicurezza anche sanitaria». Sul piatto c'è anche la questione degli abbonamenti che gli studenti hanno già pagato per un servizio di cui non stanno usufruendo: «Questa è una questione che verrà risolta a livello nazionale». Intanto il distanziamento sociale sui pullman esiste già per le linee che vanno verso le zone industriali di Longarone e Agordo: «I viaggiatori salgono da dietro, indossano guanti e mascherina ed occupano un posto sì ed uno no. In questo modo il pullman è pieno più o meno per metà».



