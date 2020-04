TRASPORTI

Arriva la pattuglia della Polizia, alle 7.30, ma non trova l'assembramento denunciato dai passeggeri in attesa al pontile della linea 5.2 dal Lido. Solo perché la motonave ha appena mollato gli ormeggi, e così pure il motoscafo, e quindi rimangono solo gli sconsolati passeggeri in attesa del mezzo successivo, che hanno ripreso le consuete distanze.

Certo è che si sono registrati parecchi malumori, tra i pendolari, per la carenza dei mezzi messi in campo da Actv, soprattutto di mattina. In un'isola che non ha molte alternative in fatto di trasporto pubblico. C'è il ferry boat per le auto private, e anche ieri è stato necessario introdurre corse bis. Ma in piazzale Santa Maria Elisabetta, per chi deve raggiungere Venezia o non ha la possibilità di muoversi in macchina, si sono registrate scene da assalto alla diligenza. Anche perché il pontile della motonave, davanti alla fermata degli autobus, dopo l'incendio notturno della settimana scorsa è stato interdetto per effettuare degli interventi di ripristino. E quindi l'imbarco è sullo stesso imbarcadero del 5.2, tra l'altro con parecchio dislivello da superare alla salita sul mezzo. Actv ha chiesto l'autorizzazione alla Prefettura per le ditte che dovranno intervenire, ma il problema sono i rifornimenti necessari, quindi per il ripristino non ci sono ancora tempi certi, nonostante non si tratti di grandi lavori.

Per il resto corse tagliate all'osso e capienza ridotta di un terzo su ogni unità, per garantire il distanziamento sociale, fanno il resto. E ieri mattina si è arrivati al culmine anche della pazienza, per alcuni utenti. «Tutti erano ammassati a spingere come se nulla fosse racconta un passeggero per prendere la motonave delle 7.10 o il motoscafo, perché il successivo sarebbe stato dopo un'ora. Di distanze di sicurezza neanche a parlarne. Ho chiamato i Carabinieri del Lido, ma sarebbero montati in servizio solo dopo le 8. Allora mi sono rivolto alla polizia, ma io sono riuscito a salire, pur a fatica, e mi sono lasciato alle spalle l'episodio. So per certo, però, che sarà lo stesso anche oggi, domani e nei prossimi giorni».

Di fatto sulla linea 1 possono essere imbarcate solo 55 persone, sul motoscafo 46, sul motobattello foraneo 90 e sulla motonave piccola 105. E per Actv la situazione rimarrà questa, a livello di corse, almeno fino al 4 maggio, quando avverrà un graduale potenziamento in vista delle riaperture.

«Sappiamo che i mezzi sono insufficienti è la risposta di Actv , ma anche se mettessimo in campo tutti i mezzi che abbiamo, non sarebbe possibile soddisfare la domanda mobilità delle ore di punta. Questa esperienza obbligherà a cambiare le abitudini. Anche le aziende dovranno farlo, rimodulando l'inizio delle attività lavorative, proprio per non gravare sul sistema del trasporto pubblico. E l'idea della linea diretta da un posto all'altro non ci sarà più, ma sarà normale effettuare dei cambi di mezzo». Se appare impossibile pensare alla prenotazione obbligatoria delle corse per vaporetti e autobus, l'unica soluzione appare quella di aggiungere delle corse bis, che in caso di effettiva reiterazione della necessità verranno istituzionalizzate, cioè entreranno a pieno titolo nell'orario ufficiale, mai così provvisorio. Si tratta di aggiunte alle 5.45, 7.10 e 8.10 dal Lido, orari in cui si rileva il maggior afflusso.

E se è così al capolinea, ancora peggio va alle fermate intermedie, dove spesso i mezzi arrivano già saturi rispetto alla capienza, per cui non è possibile imbarcare altre persone a meno che non scenda qualcuno.

Raffaella Vittadello

