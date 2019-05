TRASPORTI A RISCHIO MESTRE Quel foro tondo, sferico fino a sfiorare la perfezione,

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TRASPORTI A RISCHIOMESTRE Quel foro tondo, sferico fino a sfiorare la perfezione, ha lo stesso valore di un'impronta. I teppisti che, negli ultimi giorni, si stanno divertendo a mandare in frantumi i finestrini del tram (quattro attacchi da martedì a giovedì) avrebbero utilizzato delle biglie in acciaio, probabilmente scagliate con una fionda. I carabinieri, che stanno investigando sul caso, e la polizia, intervenuta per l'ultimo episodio di giovedì sera, non hanno trovato il proiettile, ma i segni lasciati sulla cabina del conducente non...