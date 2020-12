TRASPORTI/ 2

MIRANO Domeniche senza Ztl a Mirano per favorire gli acquisti evitando gli assembramenti. È la proposta del Comune, dopo un confronto con la Confcommercio del Miranese, che insieme hanno delineato la loro strategia per lo shopping in centro. Spenti quindi i varchi elettronici per far entrare le auto, nella speranza di garantire acquisto più sicuri, evitando assembramenti e allo stesso tempo aiutando il commercio. Domenica 20 e 27 dicembre e domenica 3 gennaio dunque, la Ztl in centro e l'isola pedonale festiva verranno sospese, la piazza sarà aperta alle auto e i parcheggi liberi e disponibili in tutto il centro storico.

Una decisione che può sembrare controcorrente: mentre lo scorso fine settimana molti Comuni si sono visti costretti a mettere le transenne per limitare gli accessi ed evitare la folla in centro, Mirano le toglie (metaforicamente, perché da anni i varchi sono elettronici) e sospende l'isola pedonale festiva, approfittando dell'assenza di iniziative e dei tradizionali mercatini del periodo. Seppur Mirano non abbia fornito nelle ultime domeniche quelle immagini di piazze e corsi affollati, commercianti e amministrazione hanno convenuto di prevenire spiacevoli episodi di assembramento e allo stesso tempo aprire la piazza a una frequentazione comoda e sicura in auto da parte dei clienti. «In questo momento di grande difficoltà per le nostre attività - spiega l'assessore alle attività produttive e commerciali di Mirano, Cristian Zara - abbiamo ritenuto doveroso dare un ulteriore segnale di sostegno e vicinanza, autorizzando la revoca della Ztl per incentivare gli acquisti sotto casa. Riteniamo che in questo modo si possa anche riuscire ad evitare gli assembramenti, in quanto la piazza sarà aperta al traffico e con parcheggi liberi». Quest'anno Mirano dovrà rinunciare al Villaggio del Natale che da anni veniva allestito in piazza Martiri. Per questo si prova almeno a proteggere chi deve gestire un'attività commerciale e da mesi sta soffrendo a causa delle limitazioni che spingono chi deve fare regali a fare acquisti online. Per il delegato di Confcommercio a Mirano Roberto Rossato «Nel momento difficile che stiamo vivendo speriamo che le feste Ztl free, oltre ad agevolare gli acquisti di Natale, possano evitare passeggiate e assembramenti inutili e farci vivere la nostra bella piazza in sicurezza».

Melody Fusaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

