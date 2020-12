TRASPORTI/ 1

VENEZIA Le proteste dei genitori delle scuole medie Dante Alighieri e Morosini hanno sortito il loro effetto: Actv ieri ha risposto che a partire dai prossimi giorni ci saranno delle corse bis della linea 1 nella fascia dalle 7.10 alle 9 con partenza da Piazzale Roma e limitate a Rialto. «A quanto pare le nostre segnalazioni ed e-mail sono servite spiega uno dei genitori che ha sollevato la questione con Actv dopo aver più volte negato per scritto il problema, Actv ci ha finalmente comunicato che presto, forse addirittura venerdì, saranno attivate delle corse bis in modo che i nostri figli non rimangano più a terra».

LASCIATI A TERRA

In queste settimane, infatti, quasi quotidianamente almeno 4-5 bambini rimanevano a terra non riuscendo a salire sul vaporetto della linea 1 alla fermata di San Marcuola per via della capienza limitata al 50%. Purtroppo la soppressione di alcune corse della linea 2 e, appunto, le limitazioni sul numero di passeggeri dovute all'emergenza Covid hanno di fatto limitato l'accesso al servizio nella fascia di punta mattutina, utilizzata contemporaneamente da lavoratori e studenti. Questo problema ha interessato soprattutto la fermata di San Marcuola dove passa sia la linea 2 che la linea 1, utilizzata da alunni della scuola media Morosini e della scuola media Dante Alighieri. «A volte il marinaio faceva entrare solo una persona lasciando anche 6-7 persone a terra perché evidentemente la capienza massima era stata già raggiunta tra Piazzale Roma e Stazione spiega Annamaria Pellegrino, una delle mamme che in queste settimane ha scritto ad Actv e al Comune spesso è capitato che mio figlio non riuscisse a salire e fosse quindi costretto a farsi tutta la strada a piedi fino a Santo Stefano (dove si trova la scuola media Dante Alighieri). E questo trascinando un trolley pesantissimo, a volte sotto la pioggia, come la scorsa settimana».

Per gli alunni della scuola media Morosini invece il tratto da fare a piedi era un po' meno lungo ma sempre disagevole rispetto all'effettuare una sola fermata di traghetto: ritornare indietro per tutta la strada nuova, poi Lista di Spagna, Ponte degli Scalzi, sempre con zaini pesanti, Riva di Biasio e San Stae. Per tutti, in ogni caso, perdere il vaporetto significava anche arrivare in ritardo a scuola, creando problemi anche alle altre classi, vista la rigida organizzazione con ingressi contingentati che vige in tutti i plessi scolastici. «Actv ci aveva sempre risposto di aver verificato con la Direzione Navigazione e di non aver avuto notizia di passeggeri lasciati a terra continua Annamaria Pellegrino cosa che invece accadeva quotidianamente. Ora finalmente pare che la questione venga risolta con le corse bis. È una bella notizia: questi bambini hanno già dovuto affrontare diverse difficoltà e hanno bisogno di un po' di serenità o quanto meno di non subire altri disagi».

Il nodo dei trasporti resta comunque un cruciale, soprattutto in vista della riapertura degli istituti superiori prevista per il 7 gennaio. Per quella data l'utenza aumenterà considerevolmente, visto che molti studenti iscritti a licei e istituti tecnico professionali del centro storico vengono dalla terraferma e dalle isole.

Alice Carlon

