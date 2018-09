Trasferta in Corea del Sud del presidente della Municipalità: polemiche e accuse

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

POLEMICHEVENEZIA L'amministrazione comunale non ci è andata, così è toccato al presidente (Pd) della Municipalità parlare dei problemi del turismo a Venezia nel Summit globale sul turismo urbano organizzato a Seul dalla Organizzazione Mondiale del Turismo, agenzia delle Nazioni Unite. Una trasferta non priva di polemiche, quella del presidente Giovanni Andrea Martini in Corea del Sud. Prima di tutto per le spese del viaggio: pagato da chi?LE SPESEL'amministrazione Brugnaro ha spiegato qualche giorno fa di aver ritenuto la partecipazione...