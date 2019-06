Trappole, burocrazia: la lunga battaglia per i risarcimenti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ALTRO FRONTETREVISO I risarcimenti alla fine sono arrivati. Ma solo al termine di un percorso accidentato al culmine del quale c'è stato anche il rischio, per i familiari, di non vedersi riconoscere neppure un euro. La compagnia assicurativa con la quale l'Aeroclub Treviso aveva stipulato la polizza era finita infatti in amministrazione controllata. Dopo alterne vicende, il cambio di parte del cda e la riabilitazione a svolgere l'attività hanno permesso alla compagnia di liquidare i risarcimenti nel rispetto dei massimali stabiliti agli...