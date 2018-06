Transenne e permessi: dribbling tra le autorizzazioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE ASSOCIAZIONIROVIGO A Rovigo le norme in materia di sicurezza pubblica si sono notate già da diversi mesi, visto che è stato un continuo aumentare di transenne, camion della polizia municipale e impiego di forze dell'ordine. A partire dai mercati settimanali, fino alle manifestazioni nelle piazze, non si può non notare che più di qualcosa è cambiato rispetto al recente passato.TRANSENNE IN CENTRO«Stiamo ancora preparando tutto il programma degli eventi estivi - spiega Rita Pizzo di Rovigo Centro, associazione che raggruppa gli...