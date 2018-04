Tram, tre settimane per il finanziamento da 56 milioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PROGETTOPADOVA Poco più di tre settimane. Tanto manca alla scadenza, fissata per il prossimo 27 aprile, per l'invio a Roma del cronoprogramma per il Sir 3. Entro quella data al ministero delle Infrastrutture dovrà arrivare la road map per la realizzazione della nuova linea. Diversamente, il rischio è perdere il finanziamento statale da 56 milioni messo a disposizione dal governo.«In vista della preparazione del crono programma da inviare al ministero delle Infrastrutture - ha spiegato a marzo il vicesindaco Arturo Lorenzoni - ci siamo...