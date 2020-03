TRAGICO BILANCIO

VENEZIA Tre morti in ventiquattr'ore. Tutti nel reparto di Terapia intensiva dell'ospedale dell'Angelo di Mestre. Tre croci arrivate dopo altrettanti giorni di zero alla casella di decessi per coronavirus, quando al crescere incessante dei contagi si guardava con speranza al niente nel numero dei morti. E invece, nulla da fare. Ieri il pallottoliere dell'Azienda Zero è tornato ad aggiornarsi nel pomeriggio, con il solito bollettino delle 17. Che ieri, però, sa un po' di più da bollettino di guerra.

I tre pazienti deceduti ieri per Covid-19 sono tre anziani, tra cui Giorgio Rallo, tutti maschi e ultraottantenni. Erano ricoverati da tempo nel reparto di Terapia Intensiva dell'Angelo e la loro situazione, già complicata all'inizio del loro ricovero, è peggiorata negli ultimi giorni, nelle ultime ore, fino a ieri pomeriggio quando - uno dopo l'altro e a distanza di poco uno dall'altro - hanno smesso di respirare.

I CONTAGI: 100 IN TRE GIORNI

Le tre morti vanno ad appesantire un bilancio che anche ieri non è stato di per sé leggero. I nuovi casi sono 36, che nel territorio della provincia di Venezia fanno salire l'asticella a 256 casi totali. Erano 220 giovedì sera ma quello che più impressiona e meglio racconta l'aggressività di Covid-19, i positivi erano 160 martedì scorso. Quindi vuol dire 100 casi in più in tre giorni. Un ritmo di contagio impressionante che inizia a soffocare il respiro agli stessi ospedali. Dei 256 casi totali, 92 sono ricoverati, di cui 31 in Terapia Intensiva e sono le situazioni che più preoccupano i medici. Scorporando per ospedali, 32 ricoveri sono a Mestre (di cui 12 in Terapia Intensiva); 13 al Santi Giovanni e Paolo di Venezia (4 in Terapia Intensiva); 20 a Mirano (9 in Terapia Intensiva); 13 a Dolo; 1 a San Dona (in Terapia Intensiva); 11 a Jesolo (5 in terapia Intensiva) e 2 a Chioggia.

A CHIOGGIA

Proprio Chioggia però è il caso di giornata dove ieri è stata toccata quota 22 positivi mentre si registrano i primi due casi a Cavarzere. I dati, aggiornati al mattino di ieri, sono stati forniti dai due sindaci con video su Facebook in cui viene ribadito che, comunque, la situazione è sotto controllo. Con questi dati, il doppio rispetto a mercoledì sera, Chioggia è il secondo comune della provincia per numero di positivi. Due di questi sono ricoverati all'ospedale cittadino in condizioni non gravi, altri 5 o 6, da quanto è dato sapere, tra Dolo e Mestre, la maggior parte sono asintomatici ma sotto osservazione domiciliare. Una dei pazienti ricoverata è moglie di un dipendente comunale ma l'Ulss, per ora, non ha disposto interventi di sanificazione in municipio dove, peraltro, le pulizie, da giorni sono accurate e frequenti. Nel suo messaggio di ieri il sindaco Ferro ha ringraziato tutte le forze dell'ordine e la consigliera Barbara Penzo chiede che sia conferito loro un riconoscimento pubblico.

I due positivi di Cavarzere sono entrambi ricoverati, ma l'Ulss non ha comunicato in quali ospedali, né le loro condizioni specifiche. In ogni caso il sindaco fa sapere che si tratta di due persone che «vivono insieme», un fatto che riduce i timori di un contagio diffuso.

L'ULSS 4

Negli ultimi tre giorni si registra un ulteriore aumento dei casi di contagio. Rispetto a martedì, quando il numero complessivo raggiungeva i 17 contagi accertati, nella mattinata odierna le persone risultate positive al tampone hanno raggiunto quota 33.

Questa la mappatura dei contagi: 15 a San Donà di Piave, 5 a Jesolo, 1 a Cavallino Treporti, 3 a San Stino di Livenza, 5 a Portogruaro, 3 a Gruaro, 1 a San Michele al Tagliamento.

Le persone che si sono sottoposte al tampone negli ultimi tre giorni, e sono risultate positive, sono tutte sintomatiche. Parte di queste sono state ricoverate all'ospedale di Jesolo e in altri ospedali del Veneto, i contagiati con sintomatologia lieve sono stati invece messi in isolamento fiduciario domiciliare e saranno monitorati due volte al giorno, dagli operatori del Servizio Igiene Pubblica. Il personale del dipartimento di prevenzione ha contestualmente avviato le indagini per risalire ai soggetti che sono stati a stretto contatto con i contagiati, i quali verranno contattati e posti in isolamento fiduciario domiciliare per i 14 giorni.

A quatto giorni dall'apertura sono a pieno regime anche le due nuove aree predisposte all'ospedale di Jesolo per accogliere pazienti contagiati da Covid-19. Attualmente le persone ricoverate nel presidio ospedaliero fronte mare sono 14, di cui 9 nell'area di degenza allestita al primo piano e 5 nell'area di terapia sub-intensiva allestita al piano terra. I pazienti hanno un'età compresa tra 60 e 70 anni e sono residenti in questo territorio.

Nicola Munaro

Diego Degan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA