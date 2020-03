TRAGICA CONTA

MESTRE Aveva 87 anni e abitava in centro a Mestre con la moglie uno dei tre anziani deceduti venerdì all'ospedale dell'Angelo, tutti inseriti dall'unità di crisi della Regione nella tragica conta delle vittime da coronavirus

. Era stato ricoverato in terapia intensiva per una broncopolmonite batterica, ha spiegato un parente, e purtroppo non ce l'ha fatta. La prova del tampone, cui era stato sottoposto, aveva confermato il contagio da Covid 19, che quindi è andato ad aggravare un quadro clinico già di per sé critico. Inevitabile la quarantena anche per la moglie, che si trova ora in isolamento fiduciario e che oltre al dolore per la perdita del marito coetaneo, si trova ad affrontare anche questa dura prova, comunque supportata dall'affetto e dalla vicinanza dei familiari più stretti. Ultraottantenni e maschi anche gli altri due ricoverati in rianimazione che sono deceduti con il coronavirus e non per il coronavirus, sempre per quanto si è riusciti ad appurare. Al riguardo, precisiamo, che nessuno si chiama Giorgio Rallo, come scritto per errore ieri.

INIZIO

Dall'inizio dell'incubo pandemia, datato 21 febbraio, salgono a dieci le morti nel veneziano correlate al morbo 2020. Anche se sono nove i casi che l'autorità sanitaria collega in maniera diretta all'infezione pandemica che, come si sa, aggredisce in maniera pesantissima le vie respiratorie, e porta nella peggiore delle ipotesi al soffocamento. Infatti per la morte di Mario Veronese, 67enne di Oriago, suo malgrado il paziente 1 della nostra provincia, si deve attendere il responso dell'Istituto superiore di sanità per avere la certezza del nesso causale tra decesso e virus. A stroncarlo sarebbe stata una emorragia cerebrale. Era assistito nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Padova, dopo il trasferimento, appunto il 21 febbraio, da quello di Dolo dopo l'accertamento dell'avvenuto contagio. Lo stesso in giorno in cui il Veneto e tutta Italia scopriva il focolaio di Vo' Euganeo, nel padovano, con la prima vittima.

SEQUENZA

Nella provincia lagunare, dunque, il calendario ufficiale delle vittime da coronavirus scatta il 2 marzo con il 79enne della Gazzera fruttivendolo in pensione, per proseguire il 3 con l'ottantenne ottico veneziano morto al Civile; quattro giorni dopo, è la volta della 57enne anestesista di Portogruaro in cura all'Angelo per una gravissima neoplasia che risulterebbe dunque la causa effettiva della sua morte; sempre sabato la quinta croce, un 88enne di Quarto d'Altino, arrivata all'Angelo dalla casa di riposo Anni Azzurri, dove era ospitata da un paio di anni; 24 ore dopo, domenica, il coronavirus ha listato a lutto Chioggia dove un 68enne di Valli ha cessato di vivere all'ospedale; mentre lunedì 9 marzo ancora all'Angelo, è morto un 78enne mestrino, pluripatologico e cardiopatico. Come si evince si tratta di pazienti già fortemente debilitati da altre patologie.

Monica Andolfatto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA