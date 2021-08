Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

TRAGHETTIVENEZIA Sei ferry su sette finalmente operativi. Tutte le navi traghetto in funzione tranne il Pellestrina, in linea 11, che è in manutenzione programmata e il cui rientro in servizio è previsto per l'autunno. Insomma dopo un inizio di stagione estiva bollente contrassegnato dalle proteste degli utenti, lunghe attese e code anche di ore, ma anche di corsa saltate, come accaduto martedì sul ferry di linea 11 tra Alberoni e Santa...