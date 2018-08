TRAGEDIA SFIORATA VENEZIA Barchino si rovescia, salvati due adolescenti sbalzati.

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TRAGEDIA SFIORATAVENEZIA Barchino si rovescia, salvati due adolescenti sbalzati. Un venerdì nero quello appena trascorso sul fronte della sicurezza nautica in laguna.Poche ore prima della terribile tragedia del Lido, infatti, si è rischiato un altro dramma. E sempre a causa della velocità sostenuta da parte di imbarcazioni che scambiano i canali per piste da Formula Uno, sfrecciando come bolidi alla faccia di tutti i limiti imposti dal codice della navigazione, e ancor prima del buon senso.NEL CANALESono da poco passate le 18.30 quando nel...