Tragedia a Seren del Grappa, muore il titolare di un'azienda boschiva di Fonsaso: è Luciano Scariot, 52 anni, di Seren del Grappa, ma residente a Rasai. Era il titolare dell'omonima impresa per il taglio di alberi. Attorno alle 14.30 di ieri l'elicottero di Treviso Emergenza è decollato in direzione Bocchette, a Seren del Grappa, per un boscaiolo che era rimasto sotto un albero. A dare l'allarme un collega che, dalle prime informazioni, trovandosi distante nel bosco aveva sentito un forte rumore. Era accorso dove si trovava Scariot per...