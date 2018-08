Traffico sostenuto in A4. Domani chiusura notturna

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Dopo una serie di week end impegnativi sulla rete autostradale di Autovie Venete e le ultime due giornata tranquille, le previsioni per oggi segnalano traffico sostenuto fin dal mattino e possibili rallentamenti in prossimità dei caselli balneari. Nel pomeriggio il traffico si intensificherà e qualche coda potrebbe verificarsi in entrata alla barriera di Trieste Lisert. In A57 Tangenziale di Mestre, in direzione Venezia, i flussi di veicoli saranno sostenuti sia al mattino, che al pomeriggio. Non si prevedono congestioni particolari, in ogni...