L'ACCORDO

CORTINA L'importanza della mobilità, che sarà uno dei cardini della complessa organizzazione dei Campionati del mondo di sci alpino Cortina 2021, ha indotto le principali istituzioni preposte a questo settore ad accordarsi, per la prima volta, nella raccolta ed elaborazione dei dati, da trasmettere agli stessi utenti della strada.

IL FLUSSO

Durante tutte le due settimane dell'evento sportivo, ma già prima dell'avvio, sarà vitale avere costanti informazioni su questo aspetto, per cui riveste una particolare importanza il protocollo d'intesa che è stato firmato ieri, relativo al sistema integrato di infomobilità, per la gestione dell'informazione relativa alla mobilità dei Mondiali. L'hanno sottoscritto i rappresentanti di Concessioni autostradali venete, Veneto Strade e Anas. A Cortina ci sarà dunque una sala operativa in grado di raccogliere e trasmettere i dati, per fornire una corretta gestione delle informazioni agli utenti, che potranno accedere a tutto il materiale dal proprio smartphone, attraverso la app Cortina2021. La centrale accoglierà personale e tecnologie dedicate, ospiterà le postazioni di operatori Cav, Veneto Strade e Anas, con l'obiettivo di controllare la mobilità sul territorio e garantire nel contempo una tempestiva informazione all'utenza.

L'INTESA

L'intesa fra le tre aziende rientra nell'azione di coordinamento dell'informazione, auspicata dalla Regione del Veneto, nel Piano regionale dei trasporti; rappresenta la prima applicazione concreta di sinergia tra i principali attori della viabilità in regione. Il protocollo d'intesa sottoscritto ieri nasce dalla volontà di offrire all'utenza informazioni coordinate, validate e coerenti sulla percorribilità delle arterie stradali e su tutti gli eventi che possano creare disagi alla circolazione sulle strade di approccio a Cortina e sulla viabilità interessata dall'evento. Questo obiettivo è reso possibile grazie a una piattaforma e una rete di accesso in grado di supportare l'operatività di tutte le società coinvolte nella gestione della mobilità, consentendo il monitoraggio costante delle infrastrutture legate ai Mondiali di sci, con particolare riferimento alla viabilità stradale e autostradale di accesso alle Dolomiti Bellunesi, area interessata dall'evento. Il sistema garantirà, quindi, una serie di informazioni, accessibili tramite app, per l'utenza e gli operatori interessati alla gestione dei servizi.

IL SIGILLO

Le informazioni saranno riferite allo stato di percorribilità degli itinerari di accesso e di deflusso dalle località che ospitano gli eventi sportivi. Alla firma era presente Elisa De Berti, vicepresidente della giunta regionale del Veneto e assessore ai trasporti: «È un esempio virtuoso di sinergia fra i principali attori della viabilità regionale. Darà vita ad un sistema integrato di infomobilità del traffico durante i Mondiali di Cortina. Sono soddisfatta del risultato raggiunto dall'azione di coordinamento promossa dalla Regione Veneto. Si è riusciti a mettere attorno allo stesso tavolo i principali enti pubblici della viabilità regionale, che hanno messo a sistema, ognuno per la propria parte, le più evolute tecnologie informatiche e di telecomunicazioni. In questo modo è stata data una risposta concreta alla necessità di gestione dei flussi sulla rete viaria stradale e autostradale durante la manifestazione». Anche questa struttura entrerà in funzione questa settimana, alla vigilia della cerimonia di apertura dei Mondiali, fissata per le 18 di domenica 7 febbraio.. Sempre in tema di viabilità, ha destato qualche perplessità la nuova rotonda di Fortogna, in comune di Longarone che qualche automobilista sui social ha definito assolutamente inutile e di pessimo impatto visivo.

Marco Dibona

