TRAFFICO ACQUEOVENEZIA A differenza di tutte le altre città, dove con il Primo Maggio si chiuderà questo lunghissimo ponte fantozziano (proprio Villaggio citava nei suoi libri il tremendo ponte che partiva da Pasqua), Venezia avrà solo qualche giorno di tregua. Tra l'8 e il 10 di maggio ci sarà infatti la vernice della Biennale, con migliaia di persone che arriveranno ai Giardini con il trasporto non di linea, quindi in motoscafo. LA VERNICEIl risultato è che in quei giorni e in quelli immediatamente precedenti nonché sabato 11 in...