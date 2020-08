TRAFFICO

BELLUNO Anche se il peggio potrebbe essere alle spalle è presto per abbassare la guardia sul fronte del traffico. Oggi è un'altra giornata da bollino rosso sulle strade della provincia di Belluno. Alemagna e Agordina sono le due arterie sorvegliate speciali. La Regione ha fatto sapere di aver attivato quattro nuclei di protezione civile. I volontari dell'Antelao di Pieve di Cadore, mobilitati da oggi fino al sei di settembre a Longarone, il coordinamento del volontariato della comunità Montana Cadore, Longarone, Zoldo, il gruppo comunale di volontariato protezione civile e anti incendio boschivo di Longarone e la vigilanza anti incendi boschivi di Domegge. Anche per loro il termine dell'impegno è previsto per il 6 di settembre e il luogo dell'intervento (sotto il coordinamento della prefettura) è Longarone. Uno snodo che in questa estate ha causato code enormi per i cantieri che devono migliorare il raggio di alcune curve. Interventi che hanno avuto delle ripercussioni importanti sul traffico. La situazione peggiore sabato 8 agosto quando ad intasarsi sono state anche tutte le strade laterali nel tentativo, vano, di scappare alla calca della statale di Alemagna. In campo questa mattina ci saranno anche i movieri inviati da Anas per regolare il traffico in quel tratto di strada. Toccherà proprio agli uomini con le bandierine e con le palette fare in modo che le ripercussioni sul traffico siano ridotte.

Nel frattempo a dare supporto agli automobilisti (informazioni e eventualmente bottigliette d'acqua) ci saranno i volontari della protezione civile. Previsto anche un importante dispiegamento di forze dell'ordine. Polizia, carabinieri e finanza dovranno dividersi tra la necessità di far defluire in fretta il traffico e quella di garantire a tutti (una volta usciti dall'auto) il distanziamento sociale. Se le pattuglie saranno quindi schierate nei punti più delicati della viabilità bellunese, ci saranno dei loro colleghi in servizio per garantire che non ci siano assembramenti. Ad essere controllati, ovviamente, saranno soprattutto i locali pubblici ma anche nelle aree all'aperto mantenere il distanziamento sociale è necessario, indipendentemente dalla ricorrenza.AZ

