TRADIZIONIVENEZIA Oggi sarà la giornata della vendita del Bocolo, per la Croce rossa e per molti altri enti benefici, per una raccolta fondi da devolvere poi per le numerose attività di solidarietà. La Cri sarà presente a Venezia in Piazza San Marco, Campo S. Maria Formosa, San Moisè, a Chioggia in Corso del Popolo, a Mestre nelle Piazze Ferretto, San Carlo, Carpenedo, Favaro, Catene e Municipio a Marghera, Zelarino, Gazzera, Chirignago, a Mirano in Piazza Martiri, a Spinea in via Pisacane, a Noale sotto la Loggia, a Scorzè in piazza...