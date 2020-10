TRADIZIONI

JESOLO Salta il mercatino di Natale, salvo per ora il presepe di sabbia. E' quanto comunicato ieri mattina dal prefetto Vittorio Zappalorto al sindaco Valerio Zoggia nell'atteso vertice in Prefettura. Il Comune ha fatto il possibile per salvare tutti gli eventi natalizi, ma dalla Prefettura è stato definito incompatibile l'allestimento del villaggio di Natale visto il Dpcm varato dal governo e la curva dei contagi. Alla riunione hanno partecipato anche i rappresentanti dei vertici provinciali delle forze dell'ordine e i comandante della Polizia locale di Venezia e Jesolo. Al sindaco Valerio Zoggia, è stato dato il via libera per l'allestimento del Sand Nativity, il presepe di sabbia allestito da quest'anno in piazza Trieste e dedicato a un tema altamente evocativo, ovvero Alle Guarigioni di Gesù. «La Prefettura spiega il sindaco Zoggia - sentite anche forze dell'ordine e Ulss ha dato parere favorevole all'allestimento del presepe di sabbia e al piano di sicurezza che abbiamo predisposto con l'obbligo di prenotare la visita al presepe affidandoci alla società che gestisce le prenotazioni del Colosseo di Roma. Sarà consentita la presenza in contemporanea di 200 persone per un tempo massimo di mezz'ora. L'unica prescrizione indicata è quella di un sopralluogo dell'Ulss prima dell'inaugurazione per verificare il rispetto delle norme». G.Bab.

