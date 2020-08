IN AMPEZZO

CORTINA I fuochi della Madonna si accenderanno anche questa sera, nella conca d'Ampezzo. Arderanno le grandi cataste di pezzi di legno, rami e tronchi, vecchi mobili, ciarpame recuperato dalle soffitte, già pronte da settimane, per rispettare la consuetudine antica e popolare. Non c'è nulla di organizzato, non c'entra l'ufficio turistico, ma si percorrono i sentieri tracciati dalle usanze, scritti nelle leggende, nel sovrapporsi della ricorrenza cristiana, dedicata alla Vergine Maria, alle antiche pratiche, quando il fuoco era surrogato del Sole, all'imbrunire dell'estate, che digrada già verso l'autunno. A fondovalle ci sono le famiglie, i bambini volonterosi, che hanno raccolto le cassette di legno della frutta, hanno recuperato vecchie assi e travi. In alto, sui crinali delle montagne, talora in vetta, salgono i ragazzi più grandi, per segare tronchi divelti, schiantati dal fulmine, rovesciati dalla neve, per erigere le pire che arderanno più tardi, quando è già buio, sotto le stelle.

FESTA CANCELLATA

Quest'anno in paese non ci sarà la solita festa campestre del Sestiere di Zuel, al trampolino, affollata da migliaia di persone; anche questo appuntamento è stato cancellato per l'emergenza sanitaria, come le frasche degli altri Sestieri d'Ampezzo, che avevano cadenza settimanale, fra luglio e agosto. Quest'estate, ancor più del solito, Ferragosto a Cortina sarà un fatto privato, vissuto nei giardini delle ville, con grigliate fra parenti e amici, senza pubblicità, senza clamore. Non sono stati organizzati eventi pubblici, perché non si può, ma anche perché non usa, fra i vacanzieri che raggiungono la conca d'Ampezzo. Le seconde case hanno di certo una frequentazione maggiore, in questa estate con poche e tormentate trasferte all'estero.

LE LOCAZIONI

«Molti dei nostri clienti sono saliti personalmente, con la famiglia, persino con i figli rivela la titolare di una agenzia immobiliare mentre altri hanno affittato la casa, oppure l'hanno data agli amici. Le locazioni tendono a essere più lunghe, rispetto al passato. C'è una forte richiesta di affittanze annuali; l'avevamo già rilevata in primavera, dopo il blocco di marzo e aprile, ma ora è ancora più evidente. Molti si preparano, nell'incertezza sul futuro, confidano di poter trascorrere qui un eventuale altro periodo di isolamento». Una allettante alternativa c'è: Ferragustando 2020 è la proposta, per sabato 15 agosto, formulata dall'hotel Cristallo, unico cinque stelle lusso delle Dolomiti. A partire dalle 13 si potranno gustare i manicaretti dell'alta gastronomia, interpretati dagli chef dell'albergo, per la particolare ricorrenza. Come in tutti gli eventi aperti al pubblico, è obbligatorio prenotare.

LE INCOGNITE

Fra gli albergatori regna l'incertezza, in un'estate con tanti hotel chiusi, alcuni per lavori di ammodernamento. «Agosto si sta muovendo bene, con la affezionata clientela nazionale dice Giovanni Menardi, dell'hotel Argentina a Pocol, nel consiglio dell'associazione di categoria il mese è però ancora scoperto alla fine: gli anni passati c'erano tanti eventi a richiamare ospiti, anche la Festa de ra Bandes. La gente non prenota con largo anticipo, decide di muoversi da un giorno all'altro, anche in relazione al meteo, che però sinora non ci ha aiutato». Sarà quindi da verificare cosa accadrà da domenica 16 agosto, quando ci si inoltra nella seconda metà del mese, di solito frizzante, per tanti eventi, con l'arrivo della clientela migliore, quella che prima è stata al mare. Cortina si è preparata.

GLI EVENTI

Il 20 agosto conferma il Summer party, sui prati di Socrepes, un evento ormai consolidato, con l'impegno degli chef di numerosi ristoranti della conca, a proporre piatti rustici e raffinati, all'aperto. E' indicato l'abito tirolese, che fa tanto Dolomiti; ci sarà un premio, destinato a quello più originale. Il 21 agosto torna il TedX, la conversazione di relatori selezionati, quest'anno trasferita in vetta al Lagazuoi, a 2.750 metri, con alcuni interventi di persona, altri da remoto. Domenica 23 si sottolinea l'accordo fra Milano e Cortina, una vicinanza rinforzata, sulla strada che porta ai Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026. Mercoledì 26 agosto l'estate letteraria culmina con la consegna del Premio Cortina, quest'anno senza trattenere il fiato, per la sorpresa: i due vincitori sono stati designati da tempo. Walter Siti ha vinto il premio per il miglior libro di narrativa, con La natura è innocente; Ilaria Tuti ha convinto la giuria per il miglior libro che racconta la montagna, con il suo Fiore di roccia.

Marco Dibona

