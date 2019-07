CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Traditi dai fornitori. La spiegazione dell'incidente del tram alla Guizza secondo Busitalia starebbe nella scarsa qualità del materiale ricevuto per i ricambi e non per una negligenza nelle manutenzioni. Per la prima volta ieri l'azienda ha inviato al sindaco le sue motivazioni. Giordani le ha accolte come contributo costruttivo in attesa delle conclusioni delle indagini tecniche. La spiegazione della società tradotta in soldoni è questa: l'ultima partita dei ruotini gommati che si agganciano alla rotaia era difettosa. Nessuno dei tre...