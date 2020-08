MESTRE Il presidente (ormai ufficialmente uscente), Gianluca Trabucco, ha affidato alla pagina Facebook della municipalità di Chirignago e Zelarino una lettera di saluto rivolta ai cittadini in cui fa una serie di critiche all'operato di Brugnaro: «Tra un mese si chiuderà il mio mandato. Fare l'amministratore locale è sicuramente il modo migliore per interpretare l'impegno politico come servizio alla comunità». Ma aggiunge che non è andata come si aspettava: «Il sindaco uscente, non tollerando che ci fosse a capo della Municipalità qualcuno che non la pensasse come lui, ha trasformato l'istituzione decentrata in una scatola vuota. Il suo intento era colpire politicamente il sottoscritto e gli altri presidenti di Municipalità ma in realtà ha fatto più torto a cittadini e associazioni. Un gesto di arroganza istituzionale che non ha precedenti in tutta la storia politica italiana». Ma la pagina su cui è stato pubblicato non è quella personale e tra i fucsia c'è chi contesta: «È uso politico propagandistico di una pagina istituzionale, il Corecom potrebbe sanzionarlo pesantemente. I social del Comune non nominano nemmeno assessori e sindaco perché siamo in campagna elettorale». (m.fus.)

