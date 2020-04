LE VERIFICHE

UDINE Praticamente una persona su dieci di quelle controllate nel fine settimana tra Pasqua e Pasquetta in provincia di Udine è stata sanzionata. Polizia di Stato, carabinieri, Guardia di finanza, polizie locali dei comuni interessati e capitaneria di porto hanno passato al setaccio in questi giorni Udine e provincia, su indicazione del questore, allo scopo di fronteggiare l'emergenza Covid-19. Impiegati nei tre giorni di 1.500 operatori, con il supporto di un elicottero della Polizia del reparto volo di Venezia. Coinvolta tutta la provincia, con un'attenzione particolare alle località turistiche del litorale, in primis Lignano Sabbiadoro, dell'area collinare e montana, dove tradizionalmente residenti e turisti si ritrovano per trascorrere in compagnia le festività pasquali, organizzando pranzi e grigliate e dove vi sono molte seconde case. L'afflusso in queste località è stato scongiurato e, salvo pochissimi casi riscontrati, ha prevalso il senso di responsabilità delle persone.

I DATI

Tra sabato e lunedì 3.765 sono state le persone controllate sulle vie e nei centri provinciali. Di queste 355, il 9,4 per cento, sono state sanzionate per aver violato le disposizioni emesse per contrastare la diffusione del virus, come due persone provenienti dalle Marche e contravvenzionate dalla Guardia di finanza perché stavano andando nella loro seconda casa di Lignano. Una persona lunedì è stata denunciata per il reato di inosservanza del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria dimora perché positiva al virus; 14 nel complesso le persone segnalate all'Autorità giudiziaria per altri reati (a Udine un furto di bicicletta, uno di generi alimentari nella giornata di sabato quando i supermercati erano aperti uno di un cellulare a danno di una persona in zona stazione. In quest'ultimo caso una volante ha rintracciato il responsabile qualche ora dopo il fatto e restituito il telefono al proprietario). Due gli esercenti sanzionati. Uno di loro, nella giornata di lunedì, ha aperto il proprio esercizio di vicinato ritenendo che dovesse rimanere chiuso solo domenica e non anche a Pasquetta, come invece previsto da ordinanza regionale. Di particolare interesse nell'ambito dei controlli effettuati dalla Polizia Stradale è risultato l'elevato numero di illeciti riferiti ai trasportatori stranieri che sono risultati quasi tutti privi delle dichiarazioni previste.

«Se nel complesso l'aumento considerevole delle pattuglie su strada ha portato a riscontrare più persone del solito in violazione delle norme ed ad un conseguente aumento della contestazione degli illeciti ha messo in luce la Questura friulana - la stragrande maggioranza dei residenti ha rispettato le disposizioni, come testimoniano le immagini scattate dall'elicottero della Polizia di Stato».

I CASI PARTICOLARI

A Precenicco un uomo è stato multato perché si è fermato a parlare fuori da un negozio con i clienti in fila. Un'azione per nulla gradita dagli astanti per l'inevitabile formarsi di un assembramento e notata tra l'altro da una pattuglia di Carabinieri in transito. Il 60enne residente in zona è stato così sanzionato per la chiacchierata fuori regola. A Palazzolo dello Stella multa pure per un 71enne residente a Latisana, arrivato nel vicino comune per fare la spesa in macelleria. Ieri invece i Carabinieri della Stazione di Manzano hanno deferito in stato di libertà, per resistenza a Pubblico Ufficiale e per rifiuto di dare indicazioni sulla propria identità personale, un cinquantenne del luogo che era entrato nel supermercato Aldi senza indossare i previsti guanti e mascherina e invitato a farlo da un addetto alla sicurezza si era fermamente rifiutato di farlo. Davanti ai militari, continuando a mantenere lo stesso atteggiamento, ha rifiutato di declinare loro le proprie generalità e di rimando ha chiesto ai militari operanti di fornirgli i loro nominativi e ha iniziato a riprenderli, con il proprio telefono cellulare, mentre stavano effettuando il controllo desistendo solo a seguito di formale diffida. L'uomo inoltre, per sottrarsi al controllo, ha raggiunto la propria autovettura che aveva lasciato nel parcheggio antistante il supermercato ed è fuggito incurante della presenza di uno dei militari operanti che ha dovuto scostarsi per non essere investito. È stato fermato a pochi chilometri lungo la variante della provinciale 78 in direzione Manzinello. Denunciato a piede libero, è stato anche sanzionato per violazione all'ordinanza 10 del governatore. Il record di violazioni si è riscontrato in Fvg a Pasquetta. Le forze dell'ordine hanno controllato 2.944 persone e hanno fatto ben 409 sanzioni, un centinaio in più rispetto alla media quotidiana da quando sono cominciate le restrizioni. Le forze dell'ordine hanno denunciato 5 persone per i reati di false dichiarazioni e false dichiarazioni sull'identità; un'altra perché era uscita di casa nonostante fosse positiva all'esame del Coronavirus; altre 9 persone sono state denunciate per altri reati. Sempre ieri sono state controllate 479 attività e tre titolari di queste sono stati sanzionati.

